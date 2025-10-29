NVIDIA、NVQLink を発表 - 量子コンピューティングと GPU コンピューティングを接続し、17 の量子ハードウェア開発企業と 9 の科学研究所を支援

NVIDIA

ニュース概要:

- NVIDIA NVQLink 高速インターコネクトにより、ブルックヘブン国立研究所、フェルミ研究所、ローレンス バークレー研究所、ロスアラモス国立研究所、MIT リンカーン研究所、オークリッジ国立研究所、パシフィック ノースウェスト国立研究所、サンディア国立研究所など、世界をリードするスーパーコンピューティング研究所に量子プロセッサを接続できます。- NVQLink は、大規模な量子コンピューティングと量子誤り訂正に必要な制御アルゴリズム向けの強力なシステムを量子研究者に提供します。- NVQLink により、研究者はハイブリッド量子古典システムを構築でき、化学と材料科学における次世代のアプリケーションを高速化します。

ワシントン - GTC Washington D.C. - 2025 年 10 月 28 日 - NVIDIA は本日、GPU コンピューティングの究極のパフォーマンスと量子プロセッサを密に結合させ、アクセラレーテッド量子スーパーコンピューターを構築するためのオープン システム アーキテクチャである NVIDIA NVQLink(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/quantum-computing/nvqlink/)(TM) を発表しました。

ブルックヘブン国立研究所、フェルミ研究所、ローレンス バークレー国立研究所、ロスアラモス国立研究所、MIT リンカーン研究所、エネルギー省のオークリッジ国立研究所、パシフィック ノースウェスト国立研究所、サンディア国立研究所などの国立研究所の主要なスーパーコンピューティング センターの研究者が、NVQLink の開発を先導し、量子コンピューティングにおける次世代研究の高速化に貢献しました。NVQLink は量子統合へのオープンなアプローチを提供し、17 の量子プロセッサ (QPU) 開発企業、5 の制御システム開発企業、および 9 の米国国立研究所をサポートしています。

量子ビット (通常のコンピューターでは不可能な方法で情報を処理することを可能にする量子コンピューターの情報単位) は繊細でエラーが発生しやすく、正しく動作させるには複雑なキャリブレーション、量子誤り訂正やその他制御アルゴリズムが必要です。

量子ビットの誤りを制御し、インパクトのある量子アプリケーションを実現するために、従来のスーパーコンピューターとの非常に要求の厳しい低遅延で高スループットな接続を介してこれらのアルゴリズムを実行する必要があります。NVQLink は、そのインターコネクトを提供し、将来的に業界全体に変革をもたらすアプリケーションに必要な環境を実現します。

NVIDIA 創業者/CEO の ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「近い将来、NVIDIA GPU を搭載したあらゆる科学スーパーコンピューターはハイブリッド型になり、量子プロセッサと密に結合することで、コンピューティングの可能性を拡大するでしょう。NVQLink は、量子と古典のスーパーコンピューターを結びつけるロゼッタ ストーンです。これらを単一の一貫としたシステムとして統合することで、量子-GPU コンピューティング時代の幕開けを告げます」

米国エネルギー省が主導する米国国立研究所は、量子コンピューティング分野で新たなブレイクスルーを実現するため、NVIDIA NVQLink を活用する予定です。

米国エネルギー省長官の Chris Wright 氏は次のように述べています。「ハイパフォーマンス コンピューティングにおける米国のリーダーシップを維持するには、次世代コンピューティングへの架け橋となるアクセラレーテッド量子スーパーコンピューティングを構築する必要があります。国立研究所、スタートアップ企業、NVIDIA のような産業パートナーとの深い連携がこの使命の核心です。NVIDIA NVQLink は、世界最高峰の GPU スーパーコンピューターと新興の量子プロセッサを統合する重要な技術を提供し、現代の壮大な科学的課題の解決に必要な強力なシステムを創出します」

NVQLink は、量子プロセッサや制御ハードウェア システムへのさまざまなアプローチを AI スーパーコンピューティングに直接接続し、量子研究者がハードウェアの大規模化において直面する主要な統合上の課題を克服するための統一されたターンキー ソリューションを提供します。

スーパーコンピューティング センター、量子ハードウェア開発機関、量子制御システム プロバイダーの貢献により、NVQLink は有用な量子アプリケーションの実行に必要な制御、キャリブレーション、量子誤り訂正、ハイブリッド アプリケーション開発の分野にブレイクスルーをもたらすための基盤を確立します。

研究者や開発者は、NVIDIA CUDA-Q(https://developer.nvidia.com/cuda-q)(TM) ソフトウェア プラットフォームとの統合を通じて NVQLink にアクセスし、量子プロセッサと共に CPU と GPU をシームレスに活用するアプリケーションの作成、テストが可能です。これにより、将来のハイブリッド量子古典スーパーコンピューターの実現に向けて業界の準備を整えます。

NVQLink に貢献するパートナーには、量子ハードウェア開発企業である、Alice & Bob(https://alice-bob.com/newsroom/alice-bob-accelerates-fault-tolerant-quantum-computing-with-nvidia-nvqlink/)、Anyon Computing(https://www.anyoncomputing.com/post/accelerated-quantum-ai-supercomputer)、Atom Computing、Diraq(https://diraq.com/newsdesk/diraq-s-ultrafast-qubits-accelerated-by-nvidia-nvq-link)、Infleqtion、IonQ、IQM Quantum Computers(https://meetiqm.com/press-releases/iqm-and-zurich-instruments-collaborate-with-nvidia-on-nvqlink-to-enable-scalable-quantum-error-correction)、ORCA Computing(https://orcacomputing.com/orca-computing-advances-hybrid-quantum-classical-integration-with-nvidia-nvqlink/)、Oxford Quantum Circuits(https://oqc.tech/company/newsroom/oqc-advances-integration-of-quantum-computing-with-nvidia-nvqlink)、Pasqal(https://www.pasqal.com/newsroom/pasqal-advances-hybrid-quantumai-computing-with-nvidia-nvqlink/)、Quandela(https://www.quandela.com/resources/blog/nvidia-nvqlink-quantum-gpu-computing)、Quantinuum、Quantum Circuits, Inc.、Quantum Machines(https://www.quantum-machines.co/press-release/quantum-machines-announces-nvidia-nvqlink-integration-extending-real-time-quantum-classical-computing-solution/)、Quantum Motion、QuEra、Rigetti(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/7212033)、SEEQC、Silicon Quantum Computing(https://www.sqc.com.au/news/sqc-x-nvidia) が含まれます。また、Keysight Technologies(https://www.keysight.com/us/en/about/newsroom/news-releases/2025/1028_pr25-125-keysight-to-showcase-quantum-ai-collaboration-at-GTC-2025-with-nvidia-nvqlink.html)、Quantum Machines、Qblox(https://qblox.com/newsroom/qblox-accelerates-utility-scale-quantum-computing-with-nvidia)、QubiC、Zurich Instruments などの量子制御システム開発企業も含まれます。

提供について

NVIDIA NVQLink に関心のある量子技術開発者やスーパーコンピューティング センターは、こちらのウェブ ページ(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/quantum-computing/nvqlink/)から登録ください。

NVIDIA とパートナーが米国で AI イノベーションをどのように推進しているかについて詳しくは、ジェンスン フアン による NVIDIA GTC Washington D.C. での基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/dc/keynote/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-nvqlink-quantum-gpu-computing)の抄訳です。

NVIDIAについて

