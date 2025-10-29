Palantir と NVIDIA が協業し、AI の実用化を推進 - 企業データを動的な意思決定インテリジェンスへ転換

NVIDIA

ニュース概要

- Palantir が、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング、NVIDIA CUDA-X ライブラリとオープンソースの NVIDIA Nemotron モデルを、Palantir AI Platform の中核となる Ontology フレームワークに統合- Lowe’s が、Palantir と NVIDIA と共に、サプライ チェーン物流向けに運用型 AI の先駆的取り組みを推進

ワシントン - GTC Washington D.C. - 2025 年 10 月 28 日 - NVIDIA は本日、Palantir(https://blog.palantir.com/ai-infrastructure-and-ontology-78b86f173ea6) Technologies Inc.との協業を発表し、分析機能、リファレンス ワークフロー、自動化機能、カスタマイズ可能な専門的な AI エージェントを含む、運用型 AI 向けの初の統合テクノロジ スタックを構築し、複雑な企業や政府システムの高速化と最適化を図ります。

Palantir AI Platform(https://www.palantir.com/platforms/foundry/foundry-ontology/) (AIP) の中核となる Palantir Ontology(https://www.palantir.com/platforms/aip/) は、NVIDIA GPU で高速化されたデータ処理と経路最適化ライブラリ、オープン モデル、アクセラレーテッド コンピューティングを統合します。この Ontologyと NVIDIA AI の組み合わせは、運用型 AI に必要な高度な文脈認識のリーズニングを提供することで、顧客をサポートします。

カスタマイズ可能なテクノロジ スタックを活用する企業は、小売業、ヘルスケア プロバイダー、金融サービス、公共部門といった高度な運用環境において、自社データを活用したドメイン固有の自動化と AI エージェントの実現が可能になります。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「Palantir と NVIDIA は、AI を実行に移し、企業データを意思決定インテリジェンスに変えるというビジョンを共有しています。Palantir の強力な AI 駆動のプラットフォームと NVIDIA CUDA-X アクセラレーテッド コンピューティングおよび Nemotron オープン AI モデルを組み合わせることで、私たちは世界で最も複雑な産業および運用パイプラインを実行する AI 特化型アプリケーションやエージェントを強化する次世代のエンジンを構築しています」

Palantir Technologies の共同創業者/ CEO である Alex Karp 氏は次のように述べています。「Palantir は、顧客に即時的かつ非対称な価値をもたらす AI の展開に注力しています。NVIDIA とパートナーシップを結び、AI 駆動の意思決定インテリジェンス システムと世界最先端の AI インフラを融合できることを誇りに思います」

Lowe’s が Palantir、NVIDIA と共に AI 駆動の物流の先駆けに

Lowe’s は、Palantir と NVIDIA の統合テクノロジ スタックを最初に活用する企業の一社であり、グローバルなサプライ チェーン ネットワークのデジタル レプリカを作成し、動的かつ継続的な AI 最適化を可能にします。このテクノロジは、コスト削減と顧客満足度を向上させながら、サプライ チェーンの俊敏性を支援します。

Lowe’s のエグゼクティブ バイス プレジデント兼デジタル インフォメーション オフィサーである Seemantini Godbole 氏は次のように述べています。「今日のサプライ チェーンは非常に複雑で動的なシステムです。常に変化する状況に Lowe’s が迅速に適応し、最適化を支援するためには、AI が鍵となるでしょう。需要の小さな変化でさえ、グローバルなネットワーク全体に波及効果をもたらす可能性があります。Palantir のテクノロジと NVIDIA AI を組み合わせることで、Lowe’s は小売物流を再構築し、日々の顧客サービス向上を可能にします」

オペレーショナル インテリジェンスの推進

Palantir AIP ワークロードは、最も複雑なコンプライアンス ドメインで実行され、最高水準のプライバシーとデータ セキュリティを必要とします。AIP の中核をなす Ontology は、複雑なデータとロジックを、現実世界の概念とそれらの関係を表現する相互接続された仮想オブジェクト、リンク、アクションに体系化することで、組織のデジタル レプリカを作成します。

これらを組み合わせることで、インテリジェントで AI 対応の運用システムが企業に提供され、ビジネス プロセスの自動化を通じて効率を向上させます。

AI 時代に向けてエンタープライズ インテリジェンスを推進するため、NVIDIA のデータ処理、AI ソフトウェア、オープン モデル、アクセラレーテッド コンピューティングが、Ontology と AIP を通じてネイティブに統合され、利用可能になりました。顧客は、Ontology を通じて NVIDIA CUDA-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)(TM) データ サイエンス ライブラリをデータ処理に活用し、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティングと組み合わせることで、複雑でビジネス クリティカルなワークフローにおいて、リアルタイムで AI 駆動の意思決定を推進することができます。

NVIDIA cuOpt(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/cuopt/)(TM) の意思決定最適化ソフトウェアを含む NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/ai-enterprise/) プラットフォームは、企業による AI を活用した動的なサプライ チェーン管理を可能にします。

NVIDIA Nemotron(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)(TM) リーズニング モデルおよび NVIDIA NeMo(TM) Retriever(https://developer.nvidia.com/nemo-retriever) オープン モデルにより、企業は Ontology から得られた情報に基づく AI エージェントを迅速に構築できるようになります。

NVIDIA と Palantir はまた、NVIDIA Blackwell(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/blackwell-architecture/) アーキテクチャを Palantir AIP に導入するために取り組んでいます。これにより、長期的な思考とリーズニングのためのエージェントを活用した、データ処理や分析からモデル開発、ファイン チューニング、そして本番環境での AI 運用に至る、エンドツーエンドの AI パイプラインが高速化されます。企業は、最適化された高速化のために NVIDIA AI ファクトリーで AIP を実行できるようになります。

Palantir AIP は、本日別途発表された NVIDIA AI Factory for Government リファレンス デザイン(https://blogs.nvidia.com/blog/us-technology-leaders-ai-factory-design-government)でもサポートされる予定です。

NVIDIA GTC Washington D.C. の参加者は、10 月 29 日 (水) 15 時 15 分 ～ 17 時 (東部標準時) に開催される、Palantir と NVIDIA による AI の運用に関するハンズオン ワークショップに登録、参加することができます。

NVIDIA とパートナー各社が米国における AI イノベーションをいかに推進しているかについては、NVIDIA GTC Washington D.C. におけるジェンスン フアンの基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/dc/keynote/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-palantir-ai-enterprise-data-intelligence)の抄訳です。

