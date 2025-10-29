ワンプッシュ香水自販機 アロマスタンド 設置場所募集のお知らせ

株式会社キャラモ

株式会社キャラモ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高木杏子）は発売中のワンプッシュ香水自販機 アロマスタンドの設置場所を募集しております。

◆アロマスタンドの利用シーン

・ゲーセン、ネットカフェ、カラオケ、アパレルショップ、バーなど

お手洗いにも置ける壁掛け型です。

アロマスタンド 立体モックアップ

◆設置ご協力先のメリット

・設置費用は無料

・自販機の売上も歩合でお支払

◆ワンプッシュ香水自販機 アロマスタンドとは

Z世代の香水熱、香水文化は近年高まりを見せつつあります。しかし、香水はひと瓶が数万円するなど、様々な香りを楽しむにはコストが高いという現状があります。

ワンプッシュ香水自販機 アロマスタンド は「香りを試す」「1回100円～で手軽に」「持ち歩かなくても香りを纏える」等ユーザーメリットの高いワンプッシュ香水販売機となっております。

◆オーナーについて

香水販売機のオーナーについても引き続き募集いたします。

オーナーとなるメリットは、自販機の売上の一部を毎月お支払いいたします。

販売価格も業界最安値に挑戦中です。

詳しくはお問い合わせください。

◆アロマスタンド

https://aromastand.jp

【本件に関する資料請求・お問い合わせ】

株式会社キャラモ

https://charamo.jp/inquiry/