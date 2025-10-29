°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ê¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤¬ËÉºÒ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¡×¤ò³«Àß
¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¥í¥´
2025Ç¯10·î¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÊ¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ë´ë¶È¤ÈÃÏ°è¤ò¿×Â®¤Ë¤Ä¤Ê¤°ËÉºÒ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¡×¤òÀµ¼°¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¹¤¬¤ë671µòÅÀ¤ÎÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¡×¤È¡Ö»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëÌ±´ÖÏ¢·È·¿¤ÎËÉºÒ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤âÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ÇºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î
¿®Íê¤Ç¤¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡×
¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤Î»Ù±ç¤ÈÉü¶½¤ò¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÏ¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://jcresilience.com/(https://jcresilience.com/)
¡ÚÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ûhttps://jcresilience.com/lp/(https://jcresilience.com/lp/)
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ï»Ù±ç¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ï»Ù±ç¤Î°Õ»Ö¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ÈÃÏ°è¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢Êª»ñÄó¶¡¤äÈòÆñ»Ù±ç¡¢¥¹¥Úー¥¹Äó¶¡¤Ê¤É¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒ²È¡¦ÌîÂ¼¸ù¼¡Ïº»á¤¬Á´ÌÌ´Æ½¤
ÌîÂ¼ ¸ù¼¡Ïº»á
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ËÉºÒ¶µ°é¡¦´íµ¡´ÉÍý¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÉºÒ²È¡¦ÌîÂ¼¸ù¼¡Ïº»á¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦Á´ÌÌ´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¡£¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¹½Â¤¤È±¿ÍÑÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌîÂ¼ ¸ù¼¡Ïº»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¢£
1970Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì(50ºÐ¡Ë¹Åç¸©¸â»Ô½Ð¿È
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¡ÖËÉºÒ²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃËÉµ¡´ï¤ÎÈ¯ÌÀ¡¢¸¦µæÏÀÊ¸¡¢
ÆüËÜ¡¢³¤³°¤Ç¤â¹Ö±é¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡£
¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×ËÉºÒ¤ÎÀèÀ¸¥ì¥®¥å¥éー¡ÖTHE¡¦ÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡Ê´Æ½¤¡ËÂ¾
¡¦¥ì¥¹¥¥åー¥Ù¥¹¥ÈÈ¯ÌÀ¼Ô¡Ê¾ÃËÉÄ¹²ñ¾Þ¼õ¾Þ1994Ç¯¡Ë
¡¦¿´ÇÙÁÉÀ¸Êä½õ¥Ï¥ó¥«¥ÁÈ¯ÌÀ¡¢¸å¤Ë¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¥Ï¥ó¥«¥ÁÈ¯ÌÀ¡Ê¾ÃËÉÄ¹²ñ¾Þ¼õ¾Þ2001Ç¯¡Ë
¡¦¡Ö³Ø¹»ËÉºÒ¡×¡ÖËÉºÒÈ÷¿Í¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤òÈ¯É½
¡¦Á´¹ñ¾ÃËÉµß½õ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÈ¯É½ÏÀÊ¸¡Ö½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ë²È²°ÅÝ²õ¤«¤é¤ÎÀ¸¤Ëä¤á¼Ô¤Îµß½õ¡×¡Ê¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´ÛÊÝÂ¸1999Ç¯¡Ë
¡¦2021Ç¯½ÐÈÇ¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¡ªËÉºÒ¥Ö¥Ã¥¯¡×Ãø¼ÔÌîÂ¼¸ù¼¡Ïº
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¤òµ¯ÅÀ¤ËÁ´¹ñ¤Ø¤È³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë671µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼´¤Ë¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢
Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¡ÈÌ±´ÖÈ¯¤ÎËÉºÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿´ë¶È¤ÎÉü¶½¥¹¥Èー¥êー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¥·¥êー¥º
¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¿¿²Á ― µÕ¶¤òµ¡²ñ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿´ë¶È¤¿¤Á ―¡×¤â¸ø³«Ãæ¡£
¡È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡áÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÎÏ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íý»öÄ¹¥³¥á¥ó¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ê¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê Âè73ÂåÍý»öÄ¹ ÈøËÜ ¾¡À¬»á ¥³¥á¥ó¥È
ÈøËÜ ¾¡À¬
»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¤³¤ÎÊ¡²¬¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È¤â¤·¤â¡É¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢Æü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦ºß¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²¤Ë¸Â¤é¤º¡¢·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ä¡Ä »ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡É¡á¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡¢Ì¤Íè¤ËÄ©¤à¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ú¶¦½õ¤È³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Û¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Á¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤ò¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿´¤È¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡ÖTake Action¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡¢¡È»×¤¦¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ°¤¯¡É¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÈÎÏ¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹.com¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ËÌ²¤ëÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¡¢´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ä»ÔÌ±¤Î¼ÂÁ©¤ò½¸¤á¡¢¡ÈÃ¯¤«¤ò¼é¤ëÎÏ¡É¡ÈÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¹ÔÆ°¡É¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢ÌÂ¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¡¢¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡£Ê¡²¬¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ÎÎØ¤ò¡¢¤³¤³Ê¡²¬¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ê¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÊ¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡ÊÊ¡²¬JC¡Ë¤È¤Ï¡¢¡ÈÌÀ¤ë¤¤Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ê¡²¬¤Î¡Ö¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÌÀ¤ë¤¤Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡É¤Î¤¿¤áÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¼¡Âå¤Îºß¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»ÔÌ±¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦½ôÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¡¢Áí¹çÅª¤Ê»Üºö¤ò¤â¤Á¡¢¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬JC¤Ï¡¢¼¡Âå¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤¹¤ë20ºÐ¤«¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀÄÇ¯¤¬½¸¤¤È¯Â¤«¤éÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸ÍýÁÛ¤È»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤ÄÀÄÇ¯¤¬Áê½¸¤¤ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í§¾ð¤ò°é¤ß¡¢¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¡¢¼ã¤µ¤¬»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¼ÔÆ±»Î¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¡¢ÃÏ°è¡¦¹ñÆâ¡¦À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ê¡²¬ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©812-0021 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÃÛ¹ÁËÜÄ®13-6 ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹ÇîÂ¿CÅï3F
HP¡§https://www.fukuoka-jc.or.jp