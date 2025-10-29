「カーペットのある暮らしを、もう一度。」快適で心地よい住環境を提案する新動画を公開
カーテン・じゅうたんの専門チェーンストアを全国80店舗展開する株式会社カーテン・じゅうたん王国（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井満春）は、住環境の多様化が進む中で、カーペットを敷かない暮らしを選ぶ方が増えている現状を受け、“カーペットのある暮らし”の魅力を改めて伝える新動画を公開しました。
足元から感じる温もりや静けさなど、カーペットがもたらす快適な空間づくりを分かりやすく紹介しています。
視聴URL https://youtu.be/cGGRhSLuJiI
【カーペット動画制作の背景】
近年、フローリング住宅の普及により、カーペットを敷かない住まいが一般的になりつつあります。
しかし、カーペットは「ハウスダスト抑制」「防音性」「クッション性」など、暮らしを快適にする多くの機能的価値があり、見た目のデザインだけでなく、毎日の暮らしを健やかに、心地よく支えるアイテムです。
今回公開した動画では、カーペットを敷く3つのメリットを中心に、
日常の中で気づきにくい“カーペットの良さ”を、暮らしのシーンとともに描いています。
一人でも多くの方に見ていただき、知ってほしいという思いを込めて制作にいたりました。
【カーペットを敷くメリット】
＜メリット１＞ ハウスダスト対策
フローリングと比べた場合、カーペットではハウスダストの飛散量が大きく軽減される。
＜メリット2＞ 防音効果
近年増え続けている住宅での音に関するトラブルに対して、カーペットを敷いた場合には下への音を抑える効果を得る事ができる。
＜メリット3＞ ペットの負担軽減
カーペットを敷くことでクッション効果がアップし、足元にかかる負担を軽減される。
さらに滑りにくくなるので、ワンちゃんや猫ちゃんの安全も守る事ができる。
カーテンじゅうたん王国カーペットへのこだわりポイント
● 他社にはない品揃え
昔は多くのお店で取扱っていたが、様々な原因で店頭から消えつつある「ウィルトン織り」カーペットを中心に、モダンからアンティークまでバリエーション豊富に品揃え。
お客様の期待を裏切らない品揃えをしております。
●素材の厳選
カーペットに使われる沢山の素材の中、最も適した素材である「ウール」と「ナイロン」に特にこだわってカーペット・ラグを開発・選定しています。
● 細部までこだわった品質
オーダー加工カーペットは、経験豊富な職人が1枚1枚丁寧に手作業で加工。
妥協を許さず、細部までこだわった品質を実現しています。
● 海外直接取引
海外との直接取引により、より良い物を少しでもお安くお客様へご提供していく。
お客様に最高のご満足をご提供できるよう、商品選定をしております。
【会社概要】
社名：株式会社カーテン・じゅうたん王国
所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目62番6号日本橋浜町Kビル8階
代表者：代表取締役社長 今井満春
設立：平成8年8月8日
事業内容：１．インテリア関連商品の販売
２．インテリア店舗経営のフランチャイズ契約および経営指導
URL：https://www.oukoku.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/oukoku_official/ （公式）
Instagram：https://www.instagram.com/oukokushowroom/ （ショールーム専用）
Facebook：https://www.facebook.com/oukoku1/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社カーテン・じゅうたん王国 広報担当
TEL：03-5649-3576
E-mail：web＠oukoku.biz