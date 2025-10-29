介護の日に考える、“支える人”と“支えられる人”の栄養課題。LacuS、完全栄養アイス「ミーアイス」1,111個を届ける“笑顔のリレー”を実施

株式会社LacuS

株式会社LacuS（本社：新潟県新潟市、代表取締役：古津瑛陸）は、介護の現場で働く人や家族を支える人たちの“栄養課題”に光を当て、厚生労働省が定める「介護の日」（11月11日）に合わせ、完全栄養アイス「ミーアイス」1,111個を全国で配布するフードアクションを実施します。

"いい日、いい日"にちなんだこの日をきっかけに、介護を「支える人」の健康と笑顔を応援する取り組みとして、施設・地域・家庭など多様な場で"やさしい栄養"を届けます。

株式会社LacuSが展開するMe TIME FOODSの”ミーアイス”■ “食で支える介護”をカタチにする「ミーアイス」

ミーアイスは、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」に基づき、33種類の栄養素を配合した完全栄養アイスです。

たまご約1.5個分のたんぱく質、グレープフルーツジュース100mlに相当するビタミンCなど、日々の食事で不足しがちな栄養素を、手軽に補えるよう設計されています。咀嚼や嚥下が難しい方でも安全に食べられるよう設計されており、介護食における「栄養・安全・おいしさ」のすべてを両立しています。

おいしさを追求することで、食が細くなった方にも"自然と口にしてもらえる"。

介護の現場ではもちろん、家庭でも「おいしいね」と笑顔が交わされるきっかけになっています。

■ 1,111個に込めた想い ～多様な形で広がる“思いやりのリレー”～

今回の配布は、介護施設や行政の窓口を中心に、LacuS関係者・支援者などからも協力を募りながら実施。各地での配布を通じ、介護従事者・家族・地域住民が食を介して笑顔でつながることを目指します。

今後は、実際に体験した方の声をもとに、EC販売や商品改良へとつなげていく予定です。

"贈る人・食べる人・つくる人"が循環するプロジェクトとして、 社会に優しいフードモデルを広げていきます。

■ LacuS代表コメントLacuS 代表取締役 古津 瑛陸

「介護の現場には、たくさんの思いやりと努力があふれています。

その思いやりを“食”という形で支えるのが、私たちLacuSの役割です。

"ミーアイス"は、食が細くなった方や嚥下に不安のある方にも"おいしい"をあきらめてほしくない、という想いから生まれました。

介護を受ける方が安心して口にできる栄養を届けることで、日々の食卓に少しでも笑顔が増えることを願っています。

1,111個のアイスには、"支える人の優しさを、支えられる人の笑顔へつなぐ"という想いを込めました。

ぜひこの機会に、施設やご家庭で実際に手に取っていただき、皆さまの現場でどんな笑顔が生まれるのか、私たちにも教えてください。その声が、次の改良や新しい取り組みにつながっていきます。」

■ 今後の展開

今後は、行政や介護施設との連携をさらに深め、地域単位で「食を通じた介護支援」モデルの構築を進めます。同時に、ECを通じた一般家庭向けの導入拡大や、新たな完全栄養シリーズの展開にも取り組んでいきます。

"おいしさと栄養の両立"を通じて、介護する人もされる人も、共に笑顔で食を楽しめる社会を目指します。

■ 施設・団体・行政担当者の皆さまへ

介護の日をきっかけに、「支える人」へやさしい栄養と笑顔を届ける輪を広げませんか。

LacuSでは、介護施設・行政・地域団体・法人など、本企画にご賛同いただけるパートナーを募集しています。

配布いただいた先での様子や、利用者・職員の方々の声をMe TIME FOODS公式SNSやウェブサイトでもご紹介予定です。

以下のフォームより、無料提供の応募・お問い合わせを受け付けております。

ご希望の配布数や目的などをご記入ください。

📩 応募フォームはこちら

▶︎ https://forms.gle/QLPcNoLVDGSXnNcE8(https://forms.gle/QLPcNoLVDGSXnNcE8)

応募締切2025年11月30日まで

※予定数に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。

※応募内容をもとに、配布先を選定させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社LacuS

代表者：代表取締役 古津瑛陸

本 社：新潟県新潟市中央区

事 業：シニア向け完全栄養食の開発・販売

設 立：2022年3月11日