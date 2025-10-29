「キャロウェイ アウトレット 岡崎」2025年11月4日(火) OPEN

キャロウェイゴルフ株式会社

キャロウェイゴルフ株式会社(東京都港区白金台 代表取締役社長：庄司明久)は、キャロウェイアウトレットストア最大級となる「キャロウェイ アウトレット 岡崎」を、2025年11月4日(火) 三井アウトレットパーク 岡崎にオープンします。

東海エリア4店舗目となる「キャロウェイ アウトレット 岡崎」は、キャロウェイアウトレット最大級となる80坪のスペースは、ゆっくりと製品をご覧いただけます。製品ラインナップとしては、Callaway(キャロウェイ)のゴルフギア、ゴルフアクセサリー、ODYSSEY(オデッセイ)のパター、さらにCallaway Apparel(キャロウェイアパレル)、TravisMathew(トラヴィスマシュー)のゴルフアパレルも取り揃えており、知識豊富なスタッフが、試打サポートからクラブ選び、アパレルのコーディネートまでサポートいたします。

充実したゴルフクラブスペース。試打室も完備ゆったりとしたスペースでは、バリエーション豊かなアパレルやゴルフアクセサリーが揃う

また、オープンを記念し「オープニングキャンペーン」も開催。キャロウェイゴルフ商品を税込15,000円以上ご購入で、ミトンまたはメッシュポーチのノベルティをプレゼント。

※それぞれなくなり次第終了です。※お一人様1点となります。

世界最大級のゴルフ総合ブランド、トップゴルフ キャロウェイ ブランズ コーポレーションの日本法人。

「キャロウェイ」、「オデッセイ」のゴルフクラブ、ボール、アクセサリーなどの輸入、組立、卸売販売を行う。また、2021年に統合された「キャロウェイアパレル」を中心に「オジオ」、「トラヴィスマシュー」といったブランドも展開。それぞれのブランドで、日本市場に最適なギアやアパレルを開発し、ゴルフコースにとどまらないゴルフ ライフスタイルを提案し続けている。