″退屈な研修″に終止符を。体験型マーダーミステリー研修で、社員の主体性と会話力が向上！遊びながらチームが変わる！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於)は、ゲーミフィケーションを活用した企業研修の企画・運営を行う株式会社集遊 （本社：神奈

川県横浜市 代表取締役社長：小川真輔）と協業し、 体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」を活用した新しいチームビルディング研修『ソラの方⾈』の提供を開始いたしました。

マーダーミステリーを活用したチームビルディング研修「ソラの方舟」(https://experiful.jp/service/training/sora/)

https://experiful.jp/service/training/sora/

◆若者を中心に人気急騰中の「マーダーミステリー」とは

マーダーミステリー(マダミス)とは、プレイヤー自身が事件の容疑者の一人となり、発生した事件の真相を追究しながら、真犯人が誰か、真相が何かを解き明かす、体験型の推理ゲームです。まるで推理小説の世界に入り込んだかのような没入感、非日常感が味わえることが魅力のゲームで、本場の中国では店舗数が４万店舗を超えるほどの人気を博しています。日本国内でも、若者を中心にブームが広がっています。(詳細：マダミスとは？(https://tanteicamp.experiful.jp/first/) )

本研修の運営元である株式会社Experifulは、マーダーミステリーの専門店「探偵キャンプ」を東京・横浜に３店舗運営。オシャレで開放的な店内で、リーズナブルにたくさん遊べることが魅力で、マダミス未経験者から上級者まで、幅広い方々が利用。テレビ、ラジオ、雑誌、Youtubeなど、数々のメディアにも取り上げられている人気店となっています。(詳細：東京・横浜のマーダーミステリー専門店 探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/) )

◆マーダーミステリー研修『ソラの方舟』について

『ソラの方舟』は、株式会社Experifulがこれまで培ってきたノウハウを結集した、研修特化型マーダーミステリー。「チームビルディング」を促進しつつ、「合意形成力」「判断力」「交渉力」「戦略設計力」といったスキルを楽しみながら習得できる研修プログラムです。参加者一人一人がコミュニケーションを通じてミッションの達成を目指すため、参加者全員が自然と議論や物語に没入してしまう作りとなっています。数々の企業研修を手がける株式会社集遊との協業により、プログラム全体を高い品質で設計しています。

◆研修プログラム概要

(実際の研修風景)チームの垣根を超えての協力や交渉も不可欠！

◯プログラム名 ：マーダーミステリー研修『ソラの方舟』

◯参加人数 ：４～５名で１チーム。３チームから２０チームまで対応可能。

◯所要時間 ：３時間 ※振り返り含む

◯その他 ：進行講師・運営スタッフあり。

◯プログラム構成 ：３部構成

1. マーダーミステリー（交渉・協力アクティビティ）

2. 振り返りワーク（個人・チームでの内省）

3. 総括フィードバック（学びを整理・言語化）

マーダーミステリーを活用したチームビルディング研修「ソラの方舟」(https://experiful.jp/service/training/sora/)

https://experiful.jp/service/training/sora/

◆実際の参加者の声

「最初は“研修なのにゲーム？”と思っていたけど、気づいたら本気で考えていて、チームの中で自分の役割を意識できるようになった。普段よりも本音で話せた気がします。」

（20代・男性／IT企業・エンジニア）

「最初は“遊びみたいな研修”だと思っていたけど、気づけばチーム全員が本気で考えて、笑って、意見をぶつけ合っていました。普通の研修よりずっと印象に残っています。」

（30代・女性／広告代理店・営業）

「立場や役職に関係なく意見を出し合える空気が自然に生まれていて、“心理的安全性”ってこういうことか、と実感しました。ゲーム要素があることで、受講者の集中力も持続します。」

（40代・男性／人事部）

◆資料請求・無料体験会について

現在、本研修のサービス資料請求を受付中です。

下記のGoogleフォームよりお問い合わせください。

▼資料請求/お問い合わせフォーム

https://forms.gle/g3H3Jsr7SKzqszoR8

また、企業人事担当者向けに無料ウェビナー・無料対面体験会を受付中です！

実際の研修イメージを感じていただける機会となっています。

下記のGoogleフォームよりお問い合わせください。

▼無料ウェビナー

2025年11月19日（水）15:00～16:00

詳細・参加申込： https://forms.gle/oJbREtZgGXWZ9opZ8

▼無料対面体験会

2025年12月2日（火）13:00～15:30

詳細・参加申込： https://forms.gle/Z1GpoaisarU1Kvgb9

◆会社概要

⬛︎株式会社Experifulについて

「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現を目指す体験型エンタメ企画会社。マーダーミステリーカフェ 探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/)を３店舗、謎解きカフェ はてな珈琲店(https://hatenacoffee.experiful.jp/)を３店舗運営。また、自社制作のマーダーミステリーシリーズ『ポケットミステリー(R)』(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)の展開や、企業様・自治体様の依頼を受けての体験型エンタメの創出を行っている。

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎HP：https://experiful.jp/

⬛︎株式会社集遊について

「組織にアソビゴコロを。」をミッションに、 謎解きや宝探し等の体験型コンテンツを活用した人材育

成・チームビルディング研修を提供。これまで大手企業を中心に延べ 1 万人以上が受講。

◎商号：株式会社集遊

◎代表取締役：小川 真輔

◎本社所在地：神奈川県横浜市中区本町 6-50-1-201

◎HP：https://www.aso-biz.jp/

◆ニュースリリースに関するお問い合わせ先

お問い合わせ先：株式会社Experiful 03-5577-2264(代表) Eメール： leo.nagayasu@experiful.jp



本リリース内容に関するご質問ご要望等ございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。

各種媒体の取材等のご連絡もあわせて承っております。

また合わせて、企業様、自治体様等の「体験型コンテンツを導入した研修を行いたい」「オリジナル体験型コンテンツの制作を依頼したい」といったご依頼も募集しております。お試し価格のリーズナブルなプランもございます。資料がございますのでお気軽にご連絡ください。