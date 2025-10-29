株式会社オリエンタルランド・イノベーションズが中高生向けキャリア探究サービスの提供を通し、教育のあり方をアップデートする株式会社RePlayceへ出資

株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ

株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ（代表取締役社長：豊福 力也、以下「オリエンタルランド・イノベーションズ」）は、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに掲げ、中高生向けキャリア探究サービスの提供や通信制高校サポート校の運営を行う株式会社RePlayce（代表取締役CEO：山本 将裕、以下「RePlayce」）に出資いたしましたので、お知らせいたします。

◇RePlayceについて

RePlayceは、学生向け探究学習/キャリア教育のオンラインスクールの提供や教育コンテンツの開発を通して、誰もがワクワクする未来のために全力で人と向き合う企業です。具体的には、中高生向けに100種類以上の実践型プログラムを提供するオンラインスクール「はたらく部」や、非認知能力やキャリアへの探究心を育てる教育カリキュラムを組み込んだ通信制高校サポート校「HR高等学院」の運営を行っています。学力という既存の教育指標に捉われず、生徒の主体性や個性を磨く学びを実現することで、ミッションである「今の教育のあり方をアップデートする」を実現していきます。

企業URL :https://replayce.co.jp/

◇出資の目的

RePlayceは、中高生向けキャリア探究サービス及び通信制高校サポート校の運営という教育事業を通して、自身のキャリアや価値観に向き合う機会、環境を提供することで、子どもの可能性を拡げる企業です。RePlayceの事業支援を通じて探究学習/キャリア教育におけるオリエンタルランドグループの貢献領域を検証するとともに、将来的な教育における「夢・感動・喜び・やすらぎ」に寄与する新規事業創出の可能性に期待し、RePlayceへの出資を決定いたしました。

◇各社代表よりコメント

・RePlayce

代表取締役 CEO 山本 将裕氏

当社は「教育を通じて誰もが未来に希望を持てる社会を作る」ことを使命に、探究学習・総合型選抜支援・キャリア教育の領域で事業を展開しております。今回オリエンタルランド・イノベーションズ様よりご支援いただいたことで、教育コンテンツの拡充や教育環境を充実させること、そして「HR 高等学院」をより多くの方に届けるべく、地域や企業との連携を通じて持続可能な教育モデルを創出してまいります。

・オリエンタルランド・イノベーションズ

代表取締役社長 豊福 力也

日本の高校生300万人のうち約1割が通信制高校に通う現状を知り、学びのあり方が変化している実態を知るとともに、RePlayceさんの提供するメニューには私自身も高校生のときに知りたかった内容も含まれており、社会的に意義のあるサービスを提供されている企業だと認識しています。また、大企業からスピンアウトして事業を成長させていく山本さんの気概にも感銘を受けました。我々もできる限りのサポートを行いながら、RePlayceさんの描くビジョンの実現に貢献できるよう努めてまいります。

株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ

株式会社オリエンタルランド・イノベーションズは、新規事業創出を目的にベンチャー企業等への出資を行う会社（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）です。ベンチャー企業が持つイノベーションをもたらす技術やアイデアと、オリエンタルランドグループが持つ資源を融合することで、社会を取り巻く課題の解決や、株式会社オリエンタルランドの企業理念である「夢・感動・喜び・やすらぎ」のある社会づくりに寄与する事業創出活動を行います。

企業URL :https://www.oli.olc.co.jp/