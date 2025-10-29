全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）が「ＪＡタウン公式アプリ」をリリース

メグリ株式会社

メグリ株式会社が提供するアプリプラットフォーム「MGRe（メグリ）」は、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」において、このたび「ＪＡタウン公式アプリ」の開発・導入を支援いたしました。

アプリ導入の背景

ＪＡ全農が運営する「ＪＡタウン」では、これまでLINEやメルマガ等を通じて会員向けの情報発信を行ってきました。ロイヤリティの高いユーザーに加え、新規ユーザーとの接点を強化し、快適な購買体験を実現するため、新たな顧客接点として公式アプリの導入に至りました。

「ＪＡタウン公式アプリ」の特徴

本アプリでは、ECカートとの連携開発により、ユーザーがよりスムーズに買い物を楽しめる仕組みを実装しています。

アプリ会員がＪＡタウンを利用する際に、常にログインされた状態でサイトでお買い物ができるようになっています。、また、アプリ上で商品を検索できる機能も搭載し、アプリ会員が商品のお買い上げまでをスムーズに進められる体験を提供しています。

また、インスタグラムやYoutubeなどのSNSコンテンツにもアプリから簡単にアクセスすることができ、アプリ会員の日々の利用を促進し、ロイヤリティ向上にも寄与するアプリとなっています。

リリース記念キャンペーン

現在、アプリダウンロード特典として、先着5,000名にアプリ内で利用できるクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施中です。詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。

https://www.zennoh.or.jp/press/release/2025/106744.html

メグリ株式会社について

メグリ株式会社は、企業のアプリ開発から運用、分析までワンストップで支援するアプリマーケティングプラットフォーム「MGRe（メグリ）」を提供しています。

MGReは、CRM・EC・店舗を横断するOMOアプリの構築を支援し、顧客データを統合した多彩なマーケティング施策を可能にするサービスです。ポイント連携、会員証、プッシュ通知、アプリ限定コンテンツ配信など、ブランドとユーザーをつなぐさまざまな機能を提供し、企業のDX推進を後押ししています。

公式サイト：https://mgre.jp/

ＪＡタウンについて

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

公式サイト：https://www.ja-town.com/shop/