経営管理プラットフォーム『Manageboard』が「ITreview Grid Award 2025 Fall」予算管理システム部門で『Leader』受賞

株式会社ナレッジラボ

『Manageboard』（https://service.manageboard.jp/）を提供する株式会社ナレッジラボ（代表取締役CEO：門出祐介、本社：大阪府大阪市）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビューサイト「ITreview」において、ユーザーから高く支持された製品として「ITreview Grid Award 2025 Fall」の予算管理システム部門でLeaderを受賞いたしました。

■「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。



2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。



ITreview：https://www.itreview.jp/

アワードの詳細：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

■「ITreview Grid Award 2025 Fall」受賞サービスとユーザーレビュー

・管理会計プラットフォーム『Manageboard』予算管理システム部門にて、「Leader」を受賞

受賞部門ページ：https://www.itreview.jp/categories/budget-management

ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/manageboard/reviews

URL：https://service.manageboard.jp/

■『Manageboard』について

『Manageboard』は、クラウド上で予算策定や予実分析ができ、「変化を乗り切る柔軟な経営」と「目標達成のための計画的経営」を同時に実現する経営管理プラットフォームです。

財務三表であるPL/BS/CFのデータが連動する財務計画作成機能だけでなく、KPIなどの非財務計画も策定可能です。また、会計ソフトとの各種連携により、予実分析の為のレポートを数分で作成することができます。

https://service.manageboard.jp/

_______________________________________________________

■ 株式会社ナレッジラボについて

所在地 : 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5-­8 トレードピア淀屋橋9階

代表者 : 代表取締役会長 国見 英嗣・代表取締役CEO 門出 祐介

事業内容 : 経営管理プラットフォーム『Manageboard』の運営、業務デザインコンサルティングミッション: 成長するビジネスを圧倒的に増やす

設立 ：2012年10月

URL ：https://knowledgelabo.com/

株主 ：マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社 100%

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。