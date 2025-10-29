プロ人材活用で、デザイン外注の時間・手間・コストを解消！限られたリソースでも、柔軟・スピーディーな制作体制を構築

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、バルテス・ホールディングス株式会社様のプロ人材活用事例記事を公開しました。

本記事では、同社がデザインを外注する際の手間や時間的コストを「プロ人材活用」によって解消し、社内デザイナー不在でも柔軟な制作体制を構築した事例をご紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-valtes/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes

■バルテス・ホールディングス株式会社様について

バルテスグループはソフトウェアテストサービスをご提供するバルテス株式会社やDXコンサルティングなどを行っているバルテス・イノベーションズ株式会社などグループ8社から構成されています。

品質向上のトータルサポート企業として、ソフトウェアテストをはじめさまざまなサービスを提供しています。

■抱えていた課題

- 社内にデザイナーが不在- 外部業者の利用で社内調整が煩雑だった- 臨機応変な対応が難しかった

同社は、社内にデザイナーがおらず、LPやWebページの制作・修正は外部業者への依頼が必要でした。そのため、作業が発生するごとに社内で申請し予算を確保するといったフローが必要になり、社内調整が煩雑に。予算調整も難しく、LPの制作を諦めざるを得ないケースもあったため、柔軟に対応できるよう内製化できないかを検討していました。

■成果

- Webページ、各種クリエイティブの修正・制作がスムーズに推進- 施策立ち上げ～リリースまでの時間を短縮- WebサイトのPVが改善、ユーザー評価も向上

プロ人材は、デザインを中心にWebページの修正など幅広い業務を対応。ちょっとした修正なども臨機応変に対応し、外部業者への委託に比べスピード・工数・コスト面においてかなり有利になりました。さらに、プロ人材が導線を改善した採用サイトは、ページビューが1.5倍以上になったと言います。

■広報・マーケティング部 マーケティンググループリーダー 藤本玲様 コメント（一部抜粋）

「当社では、社内でできなかった分野をプロ人材が補完してくれるようになりました。やろうと思ってもできなかったことが、「お願いします」と言えばできるようになったのは非常に大きな効果です。

「キャリーミーのプロ人材なら社員と同じ方向を向いて親身になって一緒に考えてくださいますから、いままで存在しなかったリソースがアドオンされ、会社をパワーアップできます。」

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-valtes/(https://carryme.jp/agent/case-valtes/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

https://carryme.jp/agent/base2_sales/(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」