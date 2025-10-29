【クリニック経営強化！無料セミナー】 Googleマップ集患とお金にまつわる大事な5つのこと

株式会社WeBridge

申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7517615368639/WN_68D8knYLTwWi_tFBqd0Qmw#/registration

開催日時 2025年11月27日(木) 13:00～14:30

場所 オンライン

参加費 無料（どなたでもご参加いただけます）

【セミナー内容】

クリニック経営において欠かせない「資金繰り」について、開業前から開業後、成長期、そして安定期に至るまでの各ステージで知っておくべき5つのポイントをお伝えします。

【プログラム】

1. お金はどうやって用意する？

2. 一番安い買い方とは？

3. お金を残すには？

4. 政策は必ずチェック

5. 最後の最後にすべきこと

【対象者】

・クリニックを経営されている方

・クリニックの集患にお困りの方

・クリニックのお金関係を管理されている方

・クリニックの口コミを気にされている方

【登壇者プロフィール】

１. 税理士法人TOTAL 前田 剛

税理士であり、医業経営コンサルタントの資格を持つ専門家。税務や資金繰りといった数字面の支援にとどまらず、法学の知見を生かし、契約や制度など法務的な視点を取り入れた経営サポートを行う。

医療機関が抱える複雑な課題を、会計と法務の両面から解決へ導くことを得意としています。

2004年より税理士法人TOTALに所属し、20年以上にわたり数百件におよぶ医療機関をサポート。

開業前の資金計画から、開業後のキャッシュフロー改善、さらには法人化や事業承継まで、多角的に伴走してきた実績があり、多くの医師から厚い信頼を得ています。

・資格 税理士／医業経営コンサルタント／法学修士

・学歴 平成3年 熊本県立熊本高校卒業 平成8年 早稲田大学法学部卒業 平成12年 早稲田大学大学院法学研究科修了

・職歴 平成16年 税理士法人TOTAL入社

２. 株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 薄衣 佑樹

これまでに300件以上のクライアント支援実績を持ち、MEO対策をはじめ、Web広告・集客戦略の分野で豊富な経験を有する。 年間1億円規模の広告運用実績を誇り、業種を問わず成果を上げてきた。

個人事業主から医療法人まで幅広いクライアントの経営改善を支援し、特に新規開業フェーズに強みを持つ。開院前の準備から軌道に乗るまでを徹底的にサポートしてきた。

現在は、MEOを軸にしたローカルマーケティングの最新手法を提供しつつ、事業の「本質的な成長」にコミットするコンサルティングを行っている。

【参加方法】

下記フォームより事前登録をお願いします。

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールをお送りします。

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)