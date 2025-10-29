【無料オンラインセミナー開催】広告費ゼロで新規顧客を“自動的に”引き寄せる！経営者発信×ショート動画で成果を生み出す最新リード獲得戦略を公開｜株式会社SNSコーチ × 株式会社ダブルエム 共催

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、グループ会社である株式会社SNSコーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）主催の無料オンラインセミナー「広告費をかけずに新規顧客を自動的に引き寄せる方法」を開催いたします。

本セミナーでは、広告費の高騰やSNS運用のリソース不足など、現代の経営者やマーケティング担当者が抱える課題に対し、“広告費ゼロ”でも成果を出すための2つの最新戦略を徹底解説します。

■セミナー開催の背景

「広告費が高すぎて利益が残らない」

「SNS発信の必要性はわかるが、何を発信すればいいかわからない」

「採用も集客もうまくいかない」

このような課題は、多くの中小企業や専門職に共通しています。

今回のセミナーでは、X（旧Twitter）発信とショート動画という2大手法を軸に、“広告に頼らない集客”を仕組み化する最新メソッドを90分で学べます。

■セミナー概要

■このセミナーで学べること

90分で学ぶ、2つの最新リード獲得戦略

【手法1】経営者のX（旧Twitter）発信で信頼構築とリード獲得を実現

経営者自身の発信を通じて、企業の想いやビジョンを伝え、共感と信頼を獲得。採用ブランディングとリード獲得を同時に実現します。

〈実績例〉

■インプレッション20％増加

■2ヶ月でフォロワー1,200名突破

■平均エンゲージメント8％以上

■月5件のアポ→1件の受注

■採用応募2～3名／月を獲得

【手法2】ショート動画で認知を拡大し、爆発的に集客

TikTok・Instagram Reels・YouTube Shortsなどのショート動画を活用し、広告費ゼロで大量の見込み客を獲得。リソースが少なくても始められる再現性の高い運用方法を公開します。

〈実績例〉

■問い合わせ50件（士業）

■200万回再生バズ・登録者2.8倍増（コンサル）

■CPA95%削減（採用支援企業／20名応募獲得）

【登壇者プロフィール】

高橋 恭介（株式会社SNSコーチ 代表取締役）

経営者ネットワーク2万人・中小企業3,500社支援実績。

X（旧Twitter）を活用した経営者発信支援の第一人者。生成AIを活用した再現性の高いSNS運用法で、採用・集客・ブランディングを同時に強化。

安井 麻代（株式会社ダブルエム Seminar Producer／ドットアンドノード株式会社 執行役員）

これまで1,500本以上のセミナー・イベントをプロデュース。オンラインセミナーで最大8,000人を集客し、広告費ゼロで250名集客・売上1,000万円達成など実績多数。著書『すごいセミナー営業』ほか。

■こんな方におすすめ

■セミナーの特徴

■成果につながる“広告費ゼロ戦略”を、今こそ実践しよう

- 広告費を削減したい経営者・マーケティング責任者- SNS運用を始めたいが、何を発信すればよいかわからない方- 採用と集客の両方を強化したい企業- ショート動画やX運用の成功事例を知りたい方- 個人事業主・士業・コンサル・講師業の方- 2つの手法を一度に学べる：X発信とショート動画、それぞれの専門家が解説- 実績データが豊富：CPA95%削減、200万回再生など具体的成果を公開- 経営視点で学べる：マーケティング理論だけでなく、経営課題解決に直結- 再現性が高い：発信経験ゼロ・制作リソースが少ない企業でも実践可能- AI活用で継続可能：生成AIを使った持続的SNS運用法を紹介

広告費をかけずに「採用・集客・認知拡大」を実現するには、正しい戦略と実行ステップが必要です。

本セミナーでは、経営者自身の発信力を武器にし、SNSと動画の力で企業の成長を加速させる方法をお伝えします。

90分で“広告に頼らない集客の仕組み”をつくるヒントが見つかるはずです。

皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・生成AI評価制度「壁打ち」プラン

・「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス

・業務最適化マッチング「ジョブオペ(R)︎ BPO」

株式会社SNSコーチ

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2020年7月1日

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://snscoach.com/

事業内容：

・SNS活用

・企業ブランディング