医療機関専売スキンケアブランド「CLIGRAM （カリグラム）」より、新シリーズ「CLIGRAM PX」第一弾　レチナＣパンプセラムが新発売

株式会社ヘッドスプリング

株式会社ヘッドスプリング（所在地：東京都新宿区／代表取締役：泉 成人）は、医療機関専売スキンケアブランド「CLIGRAM（カリグラム）」新シリーズCLIGRAM PXより、『レチナＣパンプセラム』を、2025年10月29日（水）に発売いたします。



「比類なき究極のハリ」をテーマに「CLIGRAM PX レチナＣパンプセラム」は、レチノールの進化系「レチナール*¹」とその力を確かに届けるため、細胞エネルギーの源「NAD⁺*²」を組み合わせ、レチノイドの働きを最大化する独自技術MXCV(TM)システム*³を採用した高機能美容液です。

ナノキャリアに内包したレチナールが、ゆっくりと肌の奥深く*⁴へ。刺激を抑えながら、内側から艶やかなハリを引き出し、目覚めるような変化をもたらします。

特長成分１. レチナール*¹とは？

肌へレチノイン酸として指令を与えることで効果を発現するレチノイド美容。これまでの常識であった「レチノール」は、レチノイン酸に変わるまでレチノール→レチナール→レチノイン酸と二段階の変換を経る必要がありました。

レチナール*¹は、わずか一段階でレチノイン酸に変換可能。この変換効率性により、より早く、より確実に肌内部のレチノイン酸レベルを高め、肌にハリ・弾力・透明感を引き出します。

特長成分２. NAD⁺*²とは？

ナイアシンアミドからNMNを経て作られる補酵素で、細胞のエネルギー産生やDNA修復など、生命活動に不可欠な役割を果たしています。

また、レチノイド→レチノイン酸への変換酵素活性を高める役割があり、表皮でのレチノイン酸への変換がスムーズになるため、レチノイドの力を最大限に引き出すアンチエイジングに不可欠なキー成分です。

しかし、加齢やストレスにより体内量が減少することがわかっており、適切に満たす設計が重要です。

MXCV(TM)（マキシマムコンバージョン）システム 特許出願中

アンチエイジング成分として注目のNAD⁺*²がレチナールからレチノイン酸へ変換させる酵素の活性を高め、レチノイン酸への変換効率を最大化。さらにケルセチン*⁵がNAD⁺分解酵素CD38を抑制し、変換サイクルの効率化を強力にサポートします。

さらなるハリツヤへ導くサポート成分

この上ないハリを目指し、機能性ペプチド ⁶を6種類配合。持続型油溶性ビタミンC「VC-IP ⁷」と相乗的に働いて指を跳ね返すようなハリ肌へ導きます。

2025年10月29日発売

CLIGRAM PX(カリグラムPX)

RETINA C PUMP SERUM(レチナCパンプセラム)＜クリーム状美容液＞

内容量：30g（約2か月分）

価格：19,800円（税込）

使用方法：夜のスキンケアとして、化粧水等でお肌を整えた後、ディスペンサー1～3プッシュを目安に適量を手に取り、顔全体になじませてください。

¹レチナール（整肌成分） ²ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（整肌成分） ³特許出願中 ⁴角質層まで ⁵クェルセチン（整肌成分） ⁶パルミトイルトリペプチドー３８、パルミトイルトリペプチドー５、パルミトイルヘキサペプチドー１４、アセチルデカペプチドー３、パルミトイルトリペプチドー１、パルミトイルテトラペプチドー７（整肌成分） ⁷テトラヘキシルデカン酸アスコビル（整肌成分） ⁸セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥОＰ（保湿成分）

CLIGRAM（カリグラム）とは



美容医療と共鳴するコスメシューティカル。

“Evidence Based Cosmetics”の考え方を基に、医療機関でも実績のある成分や注目成分を、臨床データに基づく最適な濃度で配合した医療機関向け高濃度スキンケアシリーズです。

肌にとって不要なものは極力排除し、主役級の有用成分を厳選・高濃度で配合したシンプルな処方設計により、最短距離で結果へ導きます。



常に美容医療の先端を見つめながら製品開発に全力を注ぎ、美容医療と連動させて美しさを積み上げていく「トータルビューティプログラム」を提案しています。

【CLIGRAM】

【会社概要】

社名：株式会社ヘッドスプリング

所在地：東京都新宿区荒木町20-21 インテック88ビル6F

代表者：代表取締役 泉 成人

URL：https://head-spring.co.jp/

電話：03-6709-8183 FAX：03-6709-8715