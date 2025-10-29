mct AI vision 「AIとともに描く、CXの未来」

株式会社mct

CX（顧客体験）を起点に、顧客企業の事業変革と組織変革を支援するわたし達mctは、そのプロセスとサービスのあらゆる領域においてAIの可能性を積極的に探求し、AI活用を通じて、より新しくより豊かな価値創造に努めていくことを宣言します。

AI vision 「AIとともに描く、CXの未来」

わたし達が立っている場所

AIへの期待が急速に高まっています。歴史を振り返ると、先端技術は初期の熱狂の後に現実との調整期を経て、実用的な形で社会に定着してきました。AIも同様の道を辿ると考えられます。これは技術が成熟するための自然なプロセスです。 その調整期を経た先に、本当に価値のある変革が生まれます。

真の変革とは

A本質的な変革は、AI技術そのものよりも、AIを活用した新しい働き方やビジネスモデル、価値創造の方法が定着した時に起こります。人間とAIの協働が日常的な業務スタイルになる、AIを使いこなすスキルが、多くの人にとって基本的な能力になる、現在では想像しにくい新しい価値提供の方法が生まれる、など。AIは過度な期待の対象から、実務で頼れるツールへと位置づけが変わり、人間の能力を補完し拡張する存在として定着するでしょう。

わたし達の使命

この転換期において、mctの使命は、本質的な変革を今から着実に準備すること。真に価値のあるAI活用の姿を見極め、 クライアント企業と共に、持続可能な変革を実現します。

- 未来体験の構想クライアント企業がAI時代に目指すべき北極星となるCXビジョンと、そこに至るストーリーをデザインします。一時的なトレンドではなく、本質的な価値創造の姿を明確に描きます。- 変革のためのインサイトAIを活用した新しい働き方、新しいビジネスモデル、新しい価値創造を実現するためのインサイトを導き出します。AIの分析力と人間の洞察力を融合し、これまで見えなかった可能性を明らかにします。- AI協働型組織への変革真の変革を実現できる組織づくりを支援します。AIを脅威ではなく可能性として捉え、人間にしかできない価値創造に集中できる文化を醸成します。- CX経営の進化固定的なカスタマージャーニーから、AIによってリアルタイムに最適化される体験へ。一過性のAI導入ではなく、継続的に学習し進化する仕組みを構築します。

わたし達のコミットメント

- 倫理性と信頼性を最優先にプライバシー、透明性、公平性を担保し、誰もが安心して利用できるAI体験をデザインします。- 人間の尊厳と自律性を守るAIが人間を置き換えるのではなく、人間がより人間らしく活躍できる未来を追求します。- 継続的な学習と進化AI技術の急速な進化に対応し、常に最先端の知見を取り入れながら、実践的な価値を提供し続けます。

AIと人間の協働によってデザインの可能性を広げ、組織や社会に新しい価値創造の循環を生み出すこと。変革の本質を理解し、準備を進める企業だけが、次の時代をリードできます。そして、その支援をすることが、CX変革・CX経営のリーディングカンパニーとしての私たちの使命です。mctはこれからも、AIの力を活かしてデザインの未来を切り拓き、より豊かな社会の実現を目指していきます。

"Beyond Today's AI Hype - Transform Business together with Fresh Insights"

私たちと一緒に、一時的なブームを超えた先にある、人間とAIが真に共創する未来を築きましょう！

＜mctでの生成AIの活用状況＞

mctはAIを実践の中に取り入れ、実験を重ねながらその可能性を探究しています。すでに以下のようなデザインプロセスのあらゆる段階でAIを活用し始めています。人間のデザイナーとAIはその存在が不可分になり、混じり合いながらプロジェクトを進めていく。──mctではそんな風景が日常になり始めています。

活用シーン・プロセス- セカンダリーリサーチ- ユーザーインタビュー- 情報分析・インサイト探索- ペルソナ・ジャーニーマップ開発- アイディエーション- プロトタイプ製作- 実験と効果検証- 未来予測- PJディレクションやファシリテーション … など

使用ツールやソリューション- ［SyntheticUsers(https://www.syntheticusers.com/)］：AIによって生成された仮想ユーザーにインタビューやプロトタイプテストなどを行えるリサーチツール。️活用法を解説した連載ブログはこちらから（Series｜合成ユーザーを使ってビジネスの種を見つける5日間(https://mctinc.jp/blog/20250804)）- ［TheyDo(https://www.theydo.com/)］：顧客データをAIが解析し、カスタマージャーニーを自動構築・改善提案するCX管理プラットフォーム。- ［Prototype-Circuit(https://mctinc.jp/prtototypecircuit)］：AIを活用しなら実験と学習を素早く繰り返しながら仮説アイデアを事業化へと導いていく、mctオリジナルの仮説検証プログラム。

※本ビジョンの策定およびAI活用にあたっては、mct社内のデータ利用ガイドラインならびに各クライアントとの契約条件に基づき、機密情報および個人情報を適切に管理・取り扱いしています。

会社概要

株式会社mctは、新鮮なインサイトで一緒にビジネスを変革する、デザインコンサルティングファームです。皆さんと伴走しながら、新鮮なインサイトとアイデアを導き出し、ビジネスの変革と持続的な成長をお手伝いしています。

株式会社mct ／ mct Inc.

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階

Contact: hello_mct@mctinc.jp