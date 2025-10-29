TESSグループ、オリエンタルモーター株式会社様 高松香西事業所向けに「太陽光発電システム」を納入

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高崎 敏宏）が、この度、精密小型モーターや制御用電子回路等の開発・製造・販売を行うオリエンタルモーター株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役執行役員社長：川人 英二、以下「オリエンタルモーター」）の高松香西事業所向けに「太陽光発電システム」を納入いたしましたのでお知らせいたします。

オリエンタルモーター 高松香西事業所 太陽光発電システム

■納入設備の概要

納入した太陽光発電システムのパネル容量は約148kW、年間想定発電量は約18万kWhとなります。発電した電力は高松香西事業所において全量自家消費され、同事業所の年間電力需要量の約36％を賄う予定です。年間想定発電量におけるCO2排出削減量は年間約75t-CO2※となる見込みです。

オリエンタルモーターでは、地球環境問題が重要課題であるとのご認識のもと環境方針を掲げられており、生産活動等におけるCO2排出量削減に取り組まれております。納入した太陽光発電システムの稼働により、同社のCO2排出量削減に貢献するものとなっております。

■今後の展望

当社グループは、「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」の３つの領域で事業を展開しながら、総合的なエネルギーソリューションの提供を行っております。

今後も、これまで培ってきた技術力や実績等を活かしながら、顧客企業のエネルギーに関する多種多様なニーズを実現し、「脱炭素のリーディングカンパニー」を目指してまいります。

＜本件の概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/108_1_0595c54242793a10b1d4264c10f3497e.jpg?v=202510300526 ]【テス・エンジニアリング株式会社について】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/108_2_807cfec8ea2e026599e58522329cf157.jpg?v=202510300526 ]

※電気事業者別排出係数代替値 0.000422t-CO2/kWhで算出

参考：環境省ホームページ「電気事業者別排出係数一覧（令和７年提出用）」

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev4.pdf

