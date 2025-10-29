「バンドルカード」人気女性お笑いコンビ「紅しょうが」のリアルなお金トークが聞ける？！　新WEB CMを公開

株式会社カンム

Visaプリペイドカード「バンドルカード」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、2025年10月29日（水）より、人気女性お笑いコンビ「紅しょうが」が出演するバンドルカードの新WEB CMを公開します。WEB CM動画は同日よりYouTubeのバンドルカードチャンネルにおいても公開します。

新WEB CM 「紅しょうが 楽屋 女子～！編」より

新WEB CM 「紅しょうが 楽屋 女子～！編」 https://youtu.be/kZmaFTswWqI

6パターンすべてが見られるYouTubeバンドルカードチャンネル 紅しょうが新WEB CM再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPi_usaxsiOci1ADk0OR4s1W2KpdodCKd

新WEB CMコンセプト

女芸人No.1決定戦THE W2023で王者に輝いた「紅しょうが」は、その親しみやすさから多くの若者から注目を集めるお笑いコンビです。また、数々のお金にまつわるエピソードを持つ熊元プロレスさんは、いきいきと人生を楽しむ現代の若い女性を体現する存在です。バンドルカードも、彩り豊かな毎日のサポートツールとして使っていただきたいという思いがあり、今回バンドルカードWEB CMのご出演をお願いしました。

今回、「紅しょうが」が“何に一番お金を使うか？”や、引っ越しでお金がない熊元さんの欲しいものトークが展開される楽屋編と、料理にはまった熊元さんの買い物に稲田さんが軽妙な突っ込みを入れたり、リスナーからのほっこりエピソードが展開されるラジオブース編の2つのシチュエーション、計６パターンのWEB CMが完成しました。

買いたいときに欲しいものを手に入れる楽しさや、推し活や趣味など、日々を彩る楽しみへのお金の使い方を「紅しょうが」ならではの笑いに包んでコミカルに演じています。

新WEB CM記念キャンペーンを実施します！

新WEB CMの公開を記念して、バンドルカードの新規登録ユーザーを対象とした「初めてのお買い物キャンペーン」を実施します。是非、この機会にバンドルカードでお買い物を楽しんでください。

また、バンドルカード公式X（@vandlecard）では、抽選で3名様にサイン色紙が当たる「紅しょうがサイン色紙プレゼント-Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施します。みなさまのご参加をお待ちしております。

※キャンペーン詳細は後述の「初めてのお買い物キャンペーン概要」をご参照ください。

新WEB CMの一部をご紹介

◆【バンドルカード】紅しょうが 楽屋 女子～！ 編（https://youtu.be/kZmaFTswWqI(https://youtu.be/kZmaFTswWqI)）

引っ越ししたばかりで金欠の熊元さんに、稲田さんがバンドルカードをおすすめすると・・・

◆【バンドルカード】紅しょうが ラジオブース お悩み相談 編（https://youtu.be/R6JSjK2U_KI(https://youtu.be/R6JSjK2U_KI)）

リスナーから寄せられた幸せなお悩みもバンドルカードで解決？！

その他にも楽しいCMができました。全バージョンをYouTubeで公開しています。ぜひご覧ください。

【バンドルカード】紅しょうが 楽屋 回しま～す 編（https://youtube.com/shorts/KqEe5kH0YlI）

【バンドルカード】紅しょうが 楽屋 インタビュー 編（https://youtube.com/shorts/gikfbiPJgI0）

【バンドルカード】紅しょうが ラジオブース ちょっとだけ話聞いて 編（https://youtube.com/shorts/Uwd5zjO-kng）

【バンドルカード】紅しょうが ラジオブース 要チェックやで！ 編（https://youtu.be/MptpUWIfkME）

全てのWEB CMを見る：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPi_usaxsiOci1ADk0OR4s1W2KpdodCKd

撮影を終えた、紅しょうがのお二人に聞きました！

・今回の撮影についての感想は？

熊元：いやほんとね、テンポよく。

稲田：和気あいあいとしてたな（笑）

熊元：楽しくやらせていただきました。

稲田：撮影した内容ほぼ実話でしたよね（笑）引っ越したとか推し活とか（笑）めちゃくちゃリアルで。

熊元：台本書かれた日は給料日前だったかもしれないんですが、実は収録した日は給料日後なのでお財布にしっかり入ってます（笑）

・バンドルカード便利だなと思われたところがあれば、教えてください。

稲田：携帯さえあればできるのが画期的過ぎますね！

熊元：いやそうですよね、プリペイドで自分でチャージできるっていうところが、ありがたいなと思いました。私がクレカを作らない理由の「使いすぎちゃう要素」がなくて、ありがたいなぁ。

紅しょうがの魅力的なキャラクターのおかげでバンドルカードの魅力が伝わるCMができました！

ありがとうございました！

紅しょうがプロフィール

WEB CM概要

- 【バンドルカード】紅しょうが 楽屋 回しま～す 編（60秒）- 【バンドルカード】紅しょうが 楽屋 インタビュー 編（60秒）- 【バンドルカード】紅しょうが ラジオブース ちょっとだけ話聞いて 編（60秒）- 【バンドルカード】紅しょうが 楽屋 女子～！ 編（60秒）- 【バンドルカード】紅しょうが ラジオブース 要チェックやで！ 編（30秒）- 【バンドルカード】紅しょうが ラジオブース お悩み相談 編（30秒）

全てのWEB CMを見る：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPi_usaxsiOci1ADk0OR4s1W2KpdodCKd

広告開始日：2025年10月29日（水）

初めてのお買い物キャンペーン概要

（エントリー不要！）期間中にバンドルカードを登録して初めてお買い物すると、抽選で100名様に最大1万円キャッシュバック！

特典：

キャンペーン期間中に新規登録＋Visa加盟店で支払いを行った方の中から、抽選で100名様に「期間中のお買い物金額（最大10,000円）」をキャッシュバックします。

期間：

2025年10月29日(水) 00:00 ～ 2025年12月28日(日) 23:59

対象となる条件：

キャンペーン期間中にバンドルカードを新規登録し、Visa加盟店で支払いを行った方

※リアル、リアル+のカード発行手数料のお支払いはキャンペーン対象外となります。

抽選方法：

対象となる条件を満たした方からランダムに100名を抽出

※抽選時点でキャンセルされた取引は、キャンペーン適用の対象外となります。

キャッシュバック時期と方法：

2026年1月15日～2026年1月31日の間にバンドルカード残高に反映されます。

初めてのお買い物キャンペーンページ：

https://vandle.jp/lp-firstpurchase-cashback-campaign-20251029/(https://vandle.jp/lp-firstpurchase-cashback-campaign-20251029/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202510-benishoga_webcm&utm_content=press_link)

Xで実施する「紅しょうがサイン色紙プレゼント-Xフォロー&リポストキャンペーン」の詳細につきましては、バンドルカード公式X（@vandlecard）でご確認ください。

【バンドルカードについて】

誰でも最短1分で発行できる※1Visaブランドのプリペイドカードです。日本を含む全世界200以上の国と地域にあるVisa加盟店でご利用が可能で※2、チャージ式で利用金額がわかりやすい安心感から多くの方々に支持されております。また、アプリから金額を入力すると即座にチャージできる「ポチっとチャージ」など、便利な機能も搭載されています。スマートフォンアプリに表示してネットショッピングで使える「バーチャルカード」のほか、実店舗でもご利用いただけるプラスチック製カードの「リアル」「リアル＋（プラス）」が発行できます。また、Android端末に限り、Visaのタッチ決済にも対応しており、スマートフォンをかざすだけでお支払いいただけます。

※1 審査・年齢制限はありません。ただし未成年は保護者同意が必要です。リアル＋（プラス）は本人確認が必要です。

※2 カードの種類によってはご利用いただけないVisa加盟店がございます。

サービス詳細はこちら（https://vandle.jp(https://vandle.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202510-benishoga_webcm&utm_content=press_link) ）をご参照ください。

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。個人向けサービスとしてアプリから誰でもすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会