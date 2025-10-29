ギフトパッド、NTTカードソリューションと協業領域を拡大

株式会社ギフトパッド

自治体・企業のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央／以下「ギフトパッド」）と株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション（本社：東京都品川区、代表取締役：赤星 賢太/以下「NTTカードソリューション」）は、両社のソリューションを掛け合わせ、新たな事業・サービスの創出・利用シーンの拡大を目指し、業務提携契約を締結しましたのでお知らせします。

■協業の背景

両社はこれまで、NTTカードソリューションの電子マネー等の商品の利活用とギフトパッドが提供するeギフトプラットフォームにより自治体や企業へソリューションを提案してまいりました。

そのような中、NTTカードソリューションの電子マネーギフトサービス、販売ネットワークとギフトパッドのプラットフォームとを掛け合わせることで、多様なニーズに対応できる事業やサービスの創出を目指し締結することといたしました。

■協業のポイント

～NTTカードソリューションの「電子マネー事業基盤・販売ネットワーク」・ギフトパットの「eギフトプラットフォーム」・という両社の強みを活かしたシナジー創出～

NTTカードソリューションは電子マネーギフト提供事業者のパイオニアとして、提携企業が発行する様々な電子マネー・ポイントを中心にギフトサービスを提供してきました。また、NTTグループの強みである地域に根づいた販売ネットワークを活かし、電子マネーギフトを通じて自治体や地域の法人企業が抱える課題解決にも寄与してきました。

ギフトパッドはユーザーの利便性が高いeギフトプラットフォームを有しており電子マネーギフトに加え、モノギフトや商品券など多様なギフト商材を提供してきました。

NTTカードソリューションの電子マネー事業基盤と販売ネットワーク、ギフトパッドのeギフトプラットフォームと豊富なギフト商材を融合させることで、両社のシナジーを最大限に活かしより多様な顧客ニーズへの対応が可能となります。これにより、ギフトサービスにおける顧客体験の向上と、顧客接点の更なる拡大・拡充が実現します。

※ギフトパッドのeギフトプラットフォームについて

ギフトパッドは、運営するプラットフォームを通して、企業や自治体向けにリレーション構築・地域活性化等の課題解決を支援しています。

■株式会社NTTカードソリューション 会社概要

会社名： 株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション

代表者：代表取締役社長 赤星 賢太（kenta Akahoshi）

本社所在地： 東京都品川区東品川２－２－８ スフィアタワー天王洲18階

コーポレートサイト： https://www.ntt-card.co.jp/

■株式会社ギフトパッド 会社概要

会社名：株式会社ギフトパッド

代表者：代表取締役 園田 幸央（Yukihiro Sonoda）

本社所在地：大阪府大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング 4階

設立年月日：2011年12月

資本金： 125百万円（2025年5月末現在）

コーポレートサイト：https://corp.giftpad.co.jp/company/overview/

サービスサイト：https://giftpad.co.jp/