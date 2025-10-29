雇用確保が困難な深夜帯の低温作業においてAGVロボット「t-Sort」を導入

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：京谷裕）は子会社の株式会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズ（所在地：東京都文京区、代表取締役社長執行役員：小谷光司）と協同で特定小売業様向け専用物流センター川崎夜光SDC（神奈川県川崎市）に、プラスオートメーション株式会社の仕分けロボット「t-Sort」50台を導入いたしました。

同センターの低温作業エリア内の400坪をt-Sort導入スペースとして整備、50台のロボットにより従来比30％の作業生産性向上、1日あたり36 m/h（年間約13,000人時）の削減効果を見込んでおります。

今回の取り組みは、深夜・早朝の時間帯の作業となるチルド日配食品カテゴリーの仕分け作業をロボティクス化する事で、該当時間帯の労働者不足問題を解決させる目的と、仕分け作業を“自動化・単純化”することで、雇用の中心となりつつある短期雇用人材や外国籍人材の方でも“即戦力”として活躍できる体制づくりを目的として検討を重ねました。

また、低温作業現場におけるt-Sort導入事例は少なく、プラスオートメーション社との協力体制により機械性能検証を行い、導入を実現いたしました。

弊社は今後も課題克服に注力し、持続可能な物流の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

■「t-Sort」導入状況

・50台のロボットを導入。約100店舗仕分け対応可能なレイアウトを構築

・約30％作業生産性向上、1日あたり36 m/h（年間約13,000人時）の削減効果を見込む。

＜各社概要＞

≪三菱食品株式会社≫

代表者：代表取締役社長 京谷 裕

所在地：東京都文京区小石川一丁目1番1号

公式HP： https://www.mitsubishi-shokuhin.com/

≪株式会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズ≫

2025年4月より三菱食品株式会社の物流事業を承継し事業開始。

代表者：代表取締役社長執行役員 小谷 光司

所在地：東京都文京区小石川一丁目1番1号

公式HP：https://www.blp-corp.com/

≪プラスオートメーション株式会社≫

代表者：代表取締役社長 山田 章吾

所在地：東京都江東区大島３丁目1番6号

公式HP： https://plus-automation.com

t-Sort | +Automation :https://plus-automation.com/robot/tsort/