KRPとMIND、大阪・関西万博で国際連携イベントを開催

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：浅野貢男、以下、KRP）とMilano Innovation District（本社：イタリア国ミラノ市、以下、MIND）は、10月11日に大阪・関西万博のイタリア館において、相互のイノベーションエコシムの連携を進展させる特別イベント「How innovative ecosystem move forward（如何にイノベーションエコシステムは進展するか）」を開催しました。

KRPとMINDは2021年9月に連携協定を締結しており、本イベントを通じ、より相互のエコシステムを活用し、京都企業の欧州への進出支援やイタリアからの企業誘致など、海外連携活動の一層の強化を図ることにより、グローバル視点でのイノベーション創発活動の活性化に寄与していきます。

KRPとMINDは2021年9月8日に連携協定を締結して以来、相互訪問やサイエンスパークの国際会議などにおいて交流を行ってきました。今回10月11日に、大阪・関西万博のイタリア館において、ミラノ・MINDのイノベーションエコシステムであるFederated Innovation＠MIND（以下、FEI）に関して特別イベントを開催しました。初めにFEIの参加企業から医学研究、医療技術、ケアモデルにおける新たなフロンティアを探る「健康の未来（Future of Health）」と都市の持続可能性、スマートモビリティ、エネルギー効率、生活の質に関する革新的なソリューションに焦点を当てる「未来の都市（City of the Future）」に関するプロジェクトの紹介があり、それらに関心を持つKRP入居企業4社からそれぞれの事業内容について発表を行いました。

イタリア館のガイドツアーなどもあってリラックスした雰囲気の中、今後の連携の可能性について意見交換を行いました。

■主なイベントの内容

・MINDおよびPrincipiaの目的と役割

・FEI＠MINDの説明と参加企業のプレゼンテーション

・京都市の企業誘致施策とKRPの活動紹介

・KRP入居企業4社からのプレゼンテーション

■登壇したKRP入居企業4社について（50音順、敬称略）

・クアドリティクス株式会社（代表取締役 林康平）

心拍変動解析(HRV 解析) 技術をベースとしたてんかん発作予知アルゴリズムを用いたアプリの開発

https://www.quadlytics.com/

・スズキ株式会社（次世代モビリティ本部長、藤谷旬生）

マルチモビリティ・プラットフォームを活用した自動走行モビリティの開発 https://www.suzuki.co.jp/

・SPACECOOL株式会社（代表取締役CEO、末光真大）

世界最高レベルの放射冷却性能を持つ、ゼロエネルギーで外気より低温にする新素材の開発・製

造 https://spacecool.jp/

・株式会社ピューズ（代表取締役副社長 宮下泉）

電動モビリティの受託研究開発および電動車両や関連製品を開発・製造 https://www.pues.co.jp/

■MIND（Milano Innovation District）とは

2015年に開催されたミラノ万博跡地100haをサイエンスパークとして開発するプロジェクト。開発はPrincipia s.p.a（Alexpo s.p.aより社名変更）とオーストラリアの不動産ディベロッパーであるLendleaseが行い、ミラノ大学、ヘルスケア研究所（Human Technopole）や病院などを中核にして、2030年頃完成予定。

開発にあたり、MINDへの企業誘致とともに地域でのイノベーション創出を促進するためのプラットフォームとしてFederated Innovation＠MINDを設立。Bracco、Medtronic、Nippon Gases、Saint-Gobanや大手製薬会社など23社のネットワークメンバーと230社以上の企業やスタートアップが会員となり、City of the FutureとFuture of Healthを柱としたオープンイノベーションのプロジェクトに取り組んでいる。

■Principia会社概要

設立：2011 年

本社所在地：MIND Milano Innovation District Via Cristina Belgioioso, 171, 20157 Milano Italy

CEO： Igor De Biasio

URL: https://www.principiaspa.com/en/

■京都リサーチパーク（KRP）とは：

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。