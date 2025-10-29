事業会社が協業ニーズを語る”リバースピッチ”特集！

株式会社ストライク

第50回は豪華リバースピッチ！大手事業会社との協業チャンスがここに

株式会社ストライク (本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 荒井邦彦) がスタートアップと事業会社の新たな連携を生み出すためのイベント『 S venture Lab.』を開催いたします。記念すべき50回目となる今回のテーマは、事業会社が協業ニーズを語る「リバースピッチ特集」。スタートアップとの連携を希望する事業会社が、具体的な協業ニーズや今後の事業の方向性についてプレゼンテーションを行います。


詳細はこちら :
https://www.sventurelab.com/20251120

本イベントは、事業会社が抱える課題やニーズを起点とすることで、スタートアップとの実りあるマッチングを促進することを目的としています。スタートアップにとっては、事業会社との連携の可能性を探る絶好の機会であり、事業会社にとっても新たなパートナーシップを築く場となります。


　オープンイノベーションの最前線に触れたい方、スタートアップや事業会社との連携を模索している方にとって見逃せない内容です。


■イベント概要

【開催概要】


日時：2025年11月20日(木)　18:30-20:30


会 場：Zoom / THE MUSEUM


（東京都港区南青山2-5-17 POLA青山ビルディング 9F）


主 催：S venture Lab.（株式会社ストライク）


後 援：株式会社ソーシャルインテリア


協 力： 特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ



【イベント詳細】


■イントロダクション　　18:30-18:35


■第1部　リバースピッチ 18:35-19:45


■第2部　名刺交換会　　 19:45-20:30


※名刺交換会については、現地参加者様のみとなります。


お申し込みはこちら :
https://www.sventurelab.com/application25_1120

■登壇者


キャナルベンチャーズ株式会社　シニアアソシエイト　丸尾 和弘 氏
楽天キャピタル　シニア・インベストメント・マネージャー　宗正 岳志 氏
電通ベンチャーズ　ベンチャーパートナー　若松 征剛 氏
日本郵政キャピタル株式会社　代表取締役社長　足立 崇彰 氏
東急株式会社　フューチャー・デザイン・ラボ　主事　満田 遼一郎 氏
三井不動産株式会社　ベンチャー共創事業部　主任　吉田 逸平 氏
■後援


株式会社ソーシャルインテリア
ソーシャルインテリアは「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、以下の3つの事業を展開しています。


・家具・家電のセレクト型オンラインストア『サブスクライフ』


・オフィス構築のプロフェッショナル『ソーシャルインテリア オフ　　　　　ィス構築支援』


・家具什器の受発注プラットフォーム『INTERIOR BASE』


2024年9月にオープンした共創型ショールーム兼オフィス『THE MUSEUM』は、様々なブランドを横断して総合的にコーディネートされた唯一無二の空間です。オフィス空間の可能性を拡張する場となっています。



URL: https://corp.socialinterior.com/(https://corp.socialinterior.com/)


『THE MUSEUM』: https://socialinterior.com/the-museum/(https://socialinterior.com/the-museum/)






【S venture Lab.について】



S venture Lab.
S venture Lab.はストライクのミッションである「世界を変える仲間をつくる。」の一環として運営中のサービスです。S venture Lab.ではスタートアップ企業と事業会社の連携を促進させるために多角的な情報発信を行うことで企業同士の交流機会を創出しております。








株式会社 ストライク
本　社：東京都千代田区大手町1-2-1　三井物産ビル15階


代表者：代表取締役社長　荒井 邦彦


設　立：1997年7月


事業内容：M&A仲介業


電話番号：03-6848-0101


U R L：https://www.strike.co.jp/






【お問合せ先】


株式会社ストライク　イノベーション支援室


Mail：info-slab@strike.co.jp