悩みすぎる日本人こそ、インド人に学べ！14億人に磨かれた“究極の合理思考”が身につく『インド人は悩まない』10月29日発売

日本人は悩むけど、インド人は悩まない！日本を抜きGDP世界4位へ躍進中のインド。その14億人が培ってきた「悩まない」「考えすぎない」合理的思考を手に入れる一冊『インド人は悩まない 「考えすぎ」から解放される究極の合理思考』（インド麦茶 著、ダイヤモンド社 刊）が10月29日に発売となります。

インド人の生き方は、なぜ悩みの“根”に効く？

ひたすら自分のために生きる“幸せな合理思考”の秘密とは

「考えすぎて動けない」「つい人の目を気にしてしまう」――。自己中心的に生きようとすると叩かれがちな日本社会では、多くの人が、日々の生活や仕事に窮屈さを感じながら生きています。「もっと自分のために生きられたら、どんなにラクだろう」――そういう葛藤を抱えている人も多いのではないでしょうか。そんな悩みを根本から解消する鍵はインドにありました！人口14億人、日本を抜きGDP世界4位へ躍進中。いま最も勢いのある国、インドで暮らす人々の自由な生き方には、日本人が幸福を謳歌するためのヒントが詰まっています。

「ひたすら自分の利益を追求する」「他責思考で言い訳が多い」「仕事よりも家族を優先する」――。一見突飛に見えるインド人の行動は、じつは「ひたすら自分のために人生を生きる」という合理思考に基づいているのです。自分のために生きることを苦手とする日本人にとって、彼らの思考習慣はまさに幸せに生きるためのヒント。そのエッセンスを賢く取り入れれば、悩みや考えすぎから解放され、驚くほど生きやすくなるはずです。インド人の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」、そしてその背後にある究極の合理思考こそ、日本人がより自由に、幸せに生きるための鍵となるでしょう。

■目次

はじめに

序章 初学者のための インドを捉える3つの視点

第1章 「悩まない」心を手にする4STEP

第2章 「言い訳に打ち負けない主張」で“攻める”

第3章 ハッタリと見かけ倒しで“攻める”

第4章 「ほんまかいな」の疑う習慣で自分を“守る”

第5章 他人を使って、もっと“楽をする”

第6章 家族を使って、もっと“楽をする”

第7章 インド民から学ぶ合理性と日本人の美徳の融合

おわりに

参考文献

■著者プロフィール：インド麦茶（いんど・むぎちゃ）

インド・デリー支社駐在員。10年以上インドを含めたアジア地域の事業に携わった後、インドに着任。全社規模のインド戦略の立案に携わり、複数の数十億円規模のインド案件を支援する。インド人部下のマネジメントやオペレーション改善に従事する中で、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える“インド民”が織りなす“異世界”に困惑する。日本の常識では測れない日々の中で、「彼らを分析して、騙されたり翻弄されたりすることなく立ち向かってやろう」と決意。駐在生活の傍ら「彼らの思考や生態を解明する」異文化フィールドワークをスタートする。総人口約14億人（世界の6人に1人）の上位1%が富の40%以上を所有する超競争・過密・格差を目の当たりにする。「命の価値の小さい社会」で生きようともがくインド民の切ない実情や「力強さ」「彼らなりの合理性」に気づく。同時に「礼儀正しく優秀なはずの日本人が、必要以上に日々、考えすぎ、思い悩んでいること」に疑問を持つようになる。インド民との対峙の日々から、日本人が幸せを謳歌するためのヒントを見出す。インド民の生態を鋭い観察眼で研究・分析したnoteは、1年足らずで30万ビューを超える。2024年に公開した「インド民の代表的言い訳とその対応」でnote創作大賞2024ビジネス部門入選。

■『インド人は悩まない 「考えすぎ」から解放される究極の合理思考』

著者：インド麦茶

定価：1,727円（税込）

発売日：2025年10月29日

発行：ダイヤモンド社

判型：46判並製・272ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122202

