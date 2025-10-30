こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
三角チョコパイ第2弾は、大人のためのコク深スイーツ♪マスカルポーネチーズチョコクリーム＆ほろ苦コーヒークリームにザクとろ食感♡「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶりにリニューアルして登場！
11月5日（水）から期間限定販売！
アーモンドの食感とチョコクリームが魅力の「三角チョコパイ 黒」も好評販売中！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、毎年ご好評をいただいているマクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」を11月5日（水）より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。また、現在販売中のアーモンドの食感ととろ～りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」も引き続きお楽しみいただけます。
『三角チョコパイ』は、2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして、多くのお客様に親しまれてきました。何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ～りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い世代に愛されています。ティータイムのひとときや、自分へのご褒美としても人気の、寒い季節にぴったりなホットスイーツです。
2020年に期間限定で登場し、大好評を博した「三角チョコパイ ティラミス」が、5年ぶりに復活します。今回の「ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長です。チーズチョコクリームにはココアクッキーを配合し、濃厚さと食感にアクセントを加えました。
そして今回は、新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、“ザクとろ”食感にパワーアップ。より一層、奥行きのある味わいをお楽しみいただける期間限定の一品に仕上がっています。
不動の定番商品である「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、多くのお客様からご好評をいただきました。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーをお楽しみください。
11月4日（火）より放映される新TVCMでは、マクドナルドCM初出演の人気ダンス＆ボーカルグループHANAのCHIKAさんが、俳優の伊藤沙莉さんと共演します。白樺が美しい公園を舞台に、おふたりがマクドナルドのTVCMダンス史上最高難易度ともいえる「三角チョコパイの歌」にあわせた“キレキレダンス”を披露し、「チョコパイの季節」を華やかに盛り上げます。そのほかXキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
アーモンドの食感とチョコクリームが魅力の「三角チョコパイ 黒」も好評販売中！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、毎年ご好評をいただいているマクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」を11月5日（水）より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。また、現在販売中のアーモンドの食感ととろ～りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」も引き続きお楽しみいただけます。
『三角チョコパイ』は、2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして、多くのお客様に親しまれてきました。何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ～りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い世代に愛されています。ティータイムのひとときや、自分へのご褒美としても人気の、寒い季節にぴったりなホットスイーツです。
2020年に期間限定で登場し、大好評を博した「三角チョコパイ ティラミス」が、5年ぶりに復活します。今回の「ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長です。チーズチョコクリームにはココアクッキーを配合し、濃厚さと食感にアクセントを加えました。
そして今回は、新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、“ザクとろ”食感にパワーアップ。より一層、奥行きのある味わいをお楽しみいただける期間限定の一品に仕上がっています。
不動の定番商品である「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、多くのお客様からご好評をいただきました。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーをお楽しみください。
11月4日（火）より放映される新TVCMでは、マクドナルドCM初出演の人気ダンス＆ボーカルグループHANAのCHIKAさんが、俳優の伊藤沙莉さんと共演します。白樺が美しい公園を舞台に、おふたりがマクドナルドのTVCMダンス史上最高難易度ともいえる「三角チョコパイの歌」にあわせた“キレキレダンス”を披露し、「チョコパイの季節」を華やかに盛り上げます。そのほかXキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
数量限定パッケージ
「#三角チョコパイティラミスのうさぎの名前」
募集リプライキャンペーン
募集リプライキャンペーン