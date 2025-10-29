【最短15分】長谷川あかり、初の“献立レシピ本”『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』10月29日発売

株式会社ダイヤモンド社

人気料理家・長谷川あかりさんの「献立の考え方」をテーマとした初のレシピ本！買い物、メニュー決め、調理時間のストレスを最小限にする『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』（長谷川あかり 著、ダイヤモンド社 刊）が10月29日に発売となります。

長谷川あかり 著 『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』 ダイヤモンド社

SNSで人気の料理家・長谷川あかりさんが提案する「ワンパターン献立」とは？

栄養バランスもおいしさも◎！作るのは2品だけだから献立ストレスが最小限に！

豊かな発想と、新鮮な組み合わせのレシピ提案で、食卓に新しい喜びと発見を届けてきた人気料理家の長谷川あかりさん。最新刊となる今回は、多くの方が悩む「献立の考え方」を初めてテーマに掲げました！

毎日の献立を「どう決めて、どう回していくか」は、料理をする人にとって大きな悩みの一つです。そんな悩みに応えるのが、長谷川さんが提案する「3つの食材で2品を作る」という新しいスタイル──「ワンパターン献立」です。フライパンにたっぷりの野菜と肉や魚を入れて、火にかけるだけの「シン・酒蒸し」や、おろしトマトに黒酢・豆板醤を合わせた「あたらしいかつおのたたき」、ぶり・ローズマリー・大根といった秋冬食材で作る「なんでもグラタン」など、シンプルなのに目新しく、心も体も満足する簡単レシピばかり。おかずから、スープ、グラタン、麺料理まで、毎日食べたい2品の献立を35日分、計70レシピを収載しました。

栄養バランスと見栄え、おいしさを追求したレシピは、そのままマネするだけで、シンプルで豊かな食卓があっという間に完成します。忙しい毎日でも無理なく続けられる“ちょうどいい献立”をまとめた、長谷川あかりさんのまったく新しいレシピ本が完成しました。

■目次

はじめに「毎日続く献立だからこそ、時間も手間も最小限でいい。」

「1肉魚＋2野菜」でパターン化

マンネリを味方につける味つけの黄金ルール

●WEEK１ とにかく考えたくない日の 酒蒸し献立

鶏とじゃがいもの酒蒸し マスタードチーズ＋つぶしにんじんの豆乳スープ

さばときのこの酒蒸し バター、レモン、こしょう＋ベーコンと玉ねぎのひじきスープ

豚肉とキャベツのエスニック蒸し＋大根とザーサイのにんにくスープ etc.

●WEEK２ 元気をもらえる ボリューム献立

ささみのから揚げ 大根おろし添え＋玉ねぎだけスープ

きほんの鮭ソテー アスパラソース＋ズッキーニのカレーリゾット

ツナと切り干し大根の豆腐餃子＋豚肉とにら、キャベツの梅ナンプラー炊き込みごはん etc.

●WEEK３ 疲れた体を癒す やさしい献立

ゆで鶏 ほうれん草コチュジャンソース＋鶏出汁の大根みそ汁

長いもとまいたけのつくね汁＋ひじきとごまのおにぎり

かつおのたたき おろしトマトと黒酢の豆板醤ソース＋めかぶと卵のスープ etc.

●WEEK４ ささっと作れる めん献立

鶏肉とれんこんのからし塩ラーメン＋余った長ねぎのナムル

じゃがいもとかにかまのワンパンパスタ＋サーモンと豆苗のレモンオイルあえ etc.

●WEEK５ ふだん使いの ごちそう献立

なんでもグラタン ぶりローズマリー大根＋さつまいもとゆずこしょうの白みそ汁

アイボリーシチュー＋コーンのクミンピラフ etc.

ミニマル副菜

常備食材カタログ

■著者プロフィール：長谷川あかり（はせがわ・あかり）

料理家、管理栄養士。10歳からタレント・俳優として活動し、NHK「天才てれびくんMAX」など、さまざまな番組に出演。大学で栄養学を学んだ後、管理栄養士の資格を取得。シンプルなのに意外性のある食材の組み合わせ、作りたくなるレシピがSNSで次々に話題となり、絶大な支持を集める。著書に『クタクタな心と体をおいしく満たす いたわりごはん』（KADOKAWA）、『わたしが整う、ご自愛ごはん』（集英社）など多数。本書が初の「献立レシピ本」となる。

■『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』

著者：長谷川あかり

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年10月29日

発行：ダイヤモンド社

判型：B5判並製・96ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478118957

