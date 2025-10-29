【先着3室限定！】法人向けフリーレントキャンペーンを実施！年末から新年度にかけて新拠点をお探しの方をサポート│株式会社AGORA
テレワークやハイブリッド勤務など、働き方の選択肢が広がる今。「集中できる場所がほしい」「社内外のメンバーと柔軟に働きたい」そんな法人の皆さまに向けて、株式会社AGORA（読み：アゴラ、本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）が運営するコワーキング＆シェアオフィス「BUSO AGORA（読み：ブソウ アゴラ）」では、個室プランを対象としたお得なキャンペーンを実施します。
今回の「先着3室限定！フリーレントキャンペーン」では、ご利用開始月から3カ月間、個室利用料が半額に！通常オプションとして、会議室が月5回無料、3名以上での利用にも対応可能。さらにフリースペースも自由に使えるなど、柔軟に働ける環境をまるごとご利用いただけます。初期コストを抑えながら、自社専用の快適なワークスペースを確保できるこの機会を、ぜひお見逃しなく。
BUSO AGORAとは
BUSO AGORAは町田市のコワーキング&シェアオフィスです。
“夢が加速する”というコンセプトのもと、2019年8月1日 に東京都町田市にOPEN。
カフェのリラックスした空間とオフィスの快適な設備を兼ね備え、約520平米(157坪)の広々とした空間で快適なワークタイムを提供します。
近年、在宅勤務やハイブリッドワークが普及する中、社員が快適に業務に集中できる「第三の仕事場」への関心が高まっています。本キャンペーンでは、11月中に個室プランをお申込みいただいた法人様を対象に、個室利用料が3ヶ月間お試し価格【半額】でご契約いただけます。
年始や新年度のスタートにあわせて、新しい働き方の環境整備をぜひこの機会にご検討ください。
BUSO AGORAをオススメする3つの理由
01．広々とした空間
カフェのような温かさのあるカラーを取り入れた空間で、ゆっくり過ごすのもよし、作業に集中するもよし。みなさまのお好みの過ごし方に合わせることができます。
02．豊富なフリードリンク
BUSO AGORAでは常時10種類以上のドリンクをご用意しています。
無機質なドリンクバーではなく、スタッフが1つ1つ準備をしております。
03．ランチの提供
グループ会社の飲食店よりBUSO AGORA限定で作っていただいているランチメニューを、10食限定で販売しています。
ワンプレートでボリューミーな内容になっており、550円というお手頃価格でご提供。
人気メニューは開始10分で売り切れることも！
外に出なくてもお手頃にお食事を済ませることもできます。
キャンペーン概要
[実施期間]
2025年11月1日(土)～30日(日)
[対象者]
・個室プランの入会の方
・利用開始日が2025年11月～2026年4月中の方
[内容]
・実施期間中に会員登録申込フォームから会員プラン【2名個室】を選択・申込。
・利用開始日が2025年11月～2026年4月中の方限定で利用スタート月から3ヶ月間、個室利用料が半額でご利用いただけます。
[注意事項]
入会金10,000円、共益費、オプション利用料はキャンペーン対象外です。
[申込フォーム]
https://forms.gle/EDjizGWUjy7RP7QN8
施設概要
施設名：コワーキング＆シェアオフィスBUSO AGORA（ブソウアゴラ）
住所：東京都町田市原町田6-9-8 AETA町田4階
座席数：フリースペース（最大50席）、フリーブース席（18席）、個室（20室）、1名専用ブース席（7席）
設備/機能：貸会議室（3室）、テレフォンブース（2室）、モニター、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等
＊HP：https://www.incubation-office-agora.com/
その他、株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース
・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）
1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。
1人集中したい方、テレワークやサクッとWEB会議におすすめ。
HP：https://www.agora-office.com/
・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）
関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住いの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。
HP：https://www.agora-kgu.com/
・me:rise TACHIKAWA（ミライズたちかわ：立川駅北口徒歩5分）
多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。
HP：https://www.merise-tamashin.net/
会社概要
株式会社AGORA
所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F
代表者：長谷部 信樹(はせべ のぶき)
設立年月日： 2023年9月1日
事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援
URL：https://www.agora-localincubate.com/