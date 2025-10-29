愛犬の健康に深く関わってくる“食事情”を特集した『チワワstyle』最新号Vol.35が10月30日（木）発売

辰巳出版株式会社

愛犬の理想の体型、把握していますか？

健康な体を維持するためには、なんと言っても食事が肝心！ ただ「すぐに太ってしまう」「なかなか食べてくれない」といったお悩みは、飼い主さんからもよく聞きます。

『チワワstyle』Vol.35では実際に愛犬の体型で困っている読者さんを取材したり、“食”そのものの知識や、専門家からのアドバイスをまとめました。現在の“食”を見直して、愛犬の健康をサポートしていきましょう！

声優・小倉 唯さんにインタビュー！

声優、アーティストとしてマルチな活躍を続けている小倉 唯さん。実は幼少期からずっとチワワと暮らしていた、生粋のチワワラバー。現在はルパン、シフォンという2匹の愛犬と暮らしています。あふれる愛犬への愛をたっぷりと語っていただきました！

本誌でしか見られない2匹の愛犬との撮りおろし写真はファン必見です！

理想体型を目指す読者犬のリアルな食事情とは？

「ちょっとぽっちゃりしているかも」「なんとなくスリム過ぎるかも」そんなふうに愛犬の体型に悩みを抱えるお宅の、リアルな食事内容や生活サイクルを紹介。あわせて、体型や食事管理について考えてみましょう。

飼い主泣かせの食べグセが大集合

食べ物の好き嫌いや食事のシチュエーションへのこだわり、「なぜ、そんなことを？」と突っ込みたくなる謎の行動……。ちょっと気になる愛犬の食べ方のクセやそれに対する工夫を、飼い主さんに聞きました！

犬連れで食事を楽しむために知っておきたいこと

近頃増えてきている犬連れで行ける飲食店を、4匹のチワワとの暮らしをSNS発信しているアカウント「ちびファミリーのオーナー」の皆さんが体験レポート！ 愛犬も飼い主さんもしっかりおなかを満たせる食事を一緒に楽しむために、知っておくと役立つポイント&マナーを紹介します。

機能性もオシャレも叶うおすすめ食事アイテム

たくさんあるフードアイテムの中から、機能性やデザイン性に優れたアイテムをピックアップ。室内のデイリー使いと、外出時に活躍するアイテムをわかりやすく紹介します。

知識を身につけて愛犬の食のスペシャリストに

愛犬が口にする食品について、どれだけのことを知っていますか？

ペットフードや犬の体の仕組みについて基本的なことを一緒に学びましょう。

目次

大特集「となりのチワワの食事情」の他、ぐっとおとなっぽい印象にしてくれる“くすみカラーコーデ”を集めたファッションコーナーや、一生懸命に散歩をする姿が愛らしいとSNSで話題の「ぽっちゃん」特集、など見どころ満載です！

もれなく2026年版「チワワ川柳カレンダー」がついてくる

特別付録として、毎月かわいらしいチワワが楽しい川柳を詠んでくれる「チワワ川柳カレンダー 2026」がついてきます。予定も書き込みやすい便利な仕様で、各季節におすすめのフードやオモチャもご紹介♪

［商品概要］

『チワワstyle』 Vol.35

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

体裁：A4判／96ページ

発売日：2025年10月30日

発行：辰巳出版

