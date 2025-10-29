11/27発売、湊かなえさん新刊『暁星（あけぼし）』のあらすじを、声優・櫻井孝宏さんが朗読。あらすじ朗読が聞けるポスターを書店店頭にて展開中。

株式会社双葉社

湊かなえ『暁星』

『暁星』あらすじ

「ただ、星を守りたかっただけ――」

現役の文部科学大臣で文壇の大御所作家でもある清水義之が全国高校生総合文化祭の式典の最中、舞台袖から飛び出してきた男に刺されて死亡する事件がおきた。逮捕された男の名前は永瀬暁、37歳。永瀬は逮捕されたのち、週刊誌に手記を発表しはじめる。そこには、清水が深く関わっているとされる新興宗教に対する恨みが綴られていた。また、式典に出席していた作家は、永瀬の事件を小説として描く。ノンフィクションとフィクション、ふたつの物語が合わさったとき見える景色とは!?

書誌情報

タイトル：『暁星（あけぼし）』

著者：湊かなえ

発売日：11月27日（木）

予価：1,980円 (本体1,800円＋税)

判型：四六判

ISBN：9784575248562

