【IBJ Matching】婚活パーティー会場『博多ラウンジ』をリニューアルオープン　―お見合いラウンジも新たに誕生―

成婚数が国内最多*¹の婚活サービスを提供する株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching（IBJマッチング）」は、2025年10月、JR博多駅から徒歩1分の立地にある婚活パーティー会場「博多ラウンジ」をリニューアルオープンし、同会場内に結婚相談所会員向けの「お見合いラウンジ」を新たに併設いたしました。増加する婚活イベントやお見合いの需要に応えるとともに、より快適で安心できる出会いの場を提供してまいります。

■背景・目的

IBJは、婚活パーティーや結婚相談所等の運営を通じて、結婚を希望する方々を幅広くサポートしています。婚活イベントへの参加者は月間2万人*²を超え、結婚相談所でのお見合い件数は月間8万件*³を超えるなど、多くの方々にご利用いただいています。

また、近年の婚活市場では「安心感」「プライバシー性」「居心地の良さ」がより一層求められるようになっています。

こうしたニーズに応えるため、IBJでは出会いの場を見直し、婚活パーティー参加者と結婚相談所会員の双方が快適に過ごせる空間づくりを実施。今回リニューアルした婚活パーティー会場「博多ラウンジ」では、インテリアや照明、導線など細部にまでこだわり、初対面でも会話が弾みやすい、安心感のある空間を実現しています。そして同会場内に結婚相談所会員向けの「お見合いラウンジ」を併設。周囲の目を気にせずお見合いに集中していただける場を提供します。

IBJは、こうした取り組みを通じて、出会いの質をさらに高め、一人でも多くの方々の“ご縁”を結ぶサポートを強化してまいります。

■それぞれの特徴

婚活パーティー会場

背面が高めのソファー席を採用。隣席との視線をしっかりと遮る設計になっており、プライバシーと安心感を両立しました。

お見合いラウンジ

木目を基調とした上質なインテリアと柔らかな照明が印象的なお見合いラウンジ。半個室のレイアウトにより、周りを気にせず会話をお楽しみいただけるプライベート空間を実現しました。心落ち着く雰囲気の中で、自然体の出会いが生まれるようデザインされています。

■今後の展開

IBJでは、すべての会員様により安心で心地よいサービスを提供するため、このたび博多にて「婚活パーティー会場のリニューアル」と「お見合いラウンジ」をオープンいたしました。今後は全国各地の拠点においても、より快適な空間づくりやサービス品質の向上を進め、“人と人が自然に惹かれ合う出会いの場”の拡大を目指してまいります。

■博多ラウンジ概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/888_1_ce52f79045a89c15a34dd89b38fe78f5.jpg?v=202510300455 ]

■IBJ Matching

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

公式サイト：https://www.partyparty.jp/

■株式会社IBJ

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

*²IBJ Matchingにおける2025年1月～６月のイベント動員数（グループ会社主催のイベント等も含む）

*³2025年９月末時点