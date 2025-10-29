10月29日より、試合予想キャンペーン「QUESTPARK」にプロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」が参加！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

Vポイントを運営するCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、予想的中でVポイントがもらえる参加無料の試合予想キャンペーン「QUESTPARK」（https://questpark.tsite.jp）において、男子プロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」が10月29日（水）より新たに参加いたします。

QUESTPARK：https://questpark.tsite.jp

「QUESTPARK」は、スコアやシュート数、活躍選手など10項目のうち3つを選択して予想し、3つ全てを的中させるとVポイントがもらえる参加型の試合予想体験です。予想がすべて的中した応募者全員で、毎試合Vポイント10,000～30,000ポイントを山分けする仕組みとなっています。参加無料かつ試合開始後30分後または60分後まで予想の変更が可能なため、前半の流れを見た上で予想を変更することもでき、臨場感のある観戦体験が可能となっています。

このたび、10月29日（水）より新たに男子プロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」が追加されました。シュート成功率やフリースロー成功数など10項目のスタッツから3つを選んでエントリーし、予想全てが的中した方全員でVポイント10,000ポイントが山分けとなります。

CCCMKホールディングスは、「QUESTPARK」を通じて幅広い世代の皆さまに心躍るような観戦体験をお届けし、日常に輝きを添えてまいります。ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしております！

＜「QUESTPARK」概要＞

・キャンペーンサイト：https://questpark.tsite.jp/basket-alvark/

・開催期間：2025年11月1日（土）～2026年4月26日（日）（計25試合予定）

キャンペーンサイトにて、10月29日（水）より予想受付開始

・内容：

1.スコア数やシュート数、活躍選手など10つの項目から3つを選択し、試合結果を予想

2.アンケートに入力しエントリー

3.予想全てが的中した応募者全員でVポイント10,000ポイントを山分け

・予想できるスタッツ：

ダンクシュート本数・総得点数・第4Q得点数・シュート成功数・シュート成功率・3Pシュート成功数・3Pシュート成功率・フリースロー成功数・最多得点選手・シュート成功率トップ選手

・注意事項：

※ お一人様1試合1回まで予想可能です。（複数回予想した場合、最後のもののみ有効）

※ 応募の締め切り時間は、試合開始予定時間から60分後（サッカー）、30分後（バスケ、バレー）となります。

※ 実際の試合開始時間が変更になった場合でも、締め切り時間の変更は致しかねますのでご了承下さい。

※ 不正な行為が確認された場合は無効となります。

※ 結果発表は試合後2～3営業日を目安に行いますが、遅れる場合がございますので予めご了承ください。

※ データスタジアム株式会社から連携されるデータ（最終確定版）により的中者を確定しております。

※ 予想的中した方へのVポイントは、試合翌月末を目処に付与いたします。

※ ポイント付与は予告なく遅れる場合がございますので、予めご了承ください。

※ その他注意事項についてはこちら(https://questpark.tsite.jp/site_attention)をご覧ください。