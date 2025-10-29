「ゴールドウイン統合報告書2025」を発行

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）は、2025年10月29日（水）に、「ゴールドウイン統合報告書2025」を発行し、当社コーポレートサイトにて公開しました。

■「ゴールドウイン統合報告書2025」概要

発行日：2025年10月29日（水）

主なコンテンツ：Dedication to detail、Purpose、Vision、Value、代表取締役社長CEOメッセージ、価値循環モデル、価値創造の原動力、中期経営計画や国内外事業の戦略情報、取締役会議長メッセージなどのガバナンス情報

掲載ページ：https://about.goldwin.co.jp/ir/integrated

ファッション産業は、製造や廃棄などにおける環境への負荷が懸念されています。自然環境を守ることは、スポーツ・アウトドアを主要事業領域とする当社にとって切り離せない課題であり、当社は、スポーツアパレルメーカーとしての責任を認識し、地球を守るビジネスを目標としています。2024年5月に策定したパーパス「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」は、従来の環境負荷が高いビジネスのあり方とは異なる、人と自然の新たな関係性を構築していくことを示しています。

2024年7月に策定した中期経営計画（2025年3月期～2029年3月期）においても、この考え方をベースとして、企業価値の向上と同時に、地球環境の改善を目指す事業を加速していきます。事業におけるサステナビリティではブランドの強化やグローバル展開、コト事業などに注力していきます。環境におけるサステナビリティでは、当社が掲げる3つの環境重要課題に「生物多様性の保全と回復」を追加し、取り組みを強化していきます。

5回目の発行となる2025年度の統合報告書では、前述した当社のコアとなる考え方や中期経営計画の進捗、今後の事業活動の展望などについて、財務・非財務情報や具体的な取り組みなどを整理してお伝えしています。

今後も事業活動を通じて、社会課題の解決に貢献するとともに、積極的な情報開示により、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを強化していきます。

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

