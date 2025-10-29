テラドローン、中東最大級の展示会「Highways Saudi Arabia 2025」に出展

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は、子会社でサウジアラビアを拠点とするTerra Drone Arabia（以下 テラドローン・アラビア）を通じて、2025年10月19日・20日にサウジアラビア・リヤドで開催された、交通インフラをテーマとする中東最大級の展示会「Highways Saudi Arabia 2025」に出展しました。本展示会は、サウジアラビアの国家プロジェクト「サウジビジョン2030（※1）」の重点分野であるインフラのスマート化をテーマに行われ、政府関係者や主要インフラ事業者などが一堂に会して開催されました。本展示会において、テラドローン・アラビアは、交通監視、インフラ点検、ドローン配送など「次世代モビリティ社会の実現」に向けた具体的な事例を紹介しました。

※1 サウジビジョン2030： https://www.vision2030.gov.sa/en

Highways Saudi Arabia 2025とは

「Highways Saudi Arabia 2025」は、世界各国で国際展示会を手がける英Terrapin社が主催する、交通インフラをテーマにした中東最大級の展示会です。サウジアラビア道路総局（Roads General Authority）の後援のもと、国家プロジェクト「サウジビジョン2030」と連動したテーマで構成され、交通インフラのスマート化・安全管理と効率化・サステナビリティといった分野に焦点を当てています。会場には250社以上の企業が出展し、政府関係者や主要なインフラ事業者に加え、スタートアップや国際企業も多数参加しました。会期中は「次世代モビリティ社会の実現」に向けた各社の具体的な取り組みや事例が紹介されました。

出展の背景

サウジアラビアでは、「サウジビジョン2030」のもと、スマートシティ化や交通インフラの高度化が急速に進められています。こうした環境下で、テラドローン・アラビアは、中東地域およびアフリカ地域において、ドローンや地理空間情報（GIS）を活用したソリューションを提供してきました。今回の出展では、「次世代モビリティ社会の実現」に向けたドローンの具体的な活用事例を紹介し、現地パートナーとの連携強化や事業機会の創出を目的としています。

出展概要

＜開催概要＞

- 開催期間：2025年10月19日・20日- 会場：サウジアラビア・リヤド（フロント展示会議センター）

＜出展内容＞

- 渋滞や事故検知が可能な、ドローンによるリアルタイム交通監視システム- LiDARおよび高解像度画像を活用し、橋梁・トンネル・道路点検を非接触で点検するインフラ点検ソリューション- 医療・物流分野におけるドローン配送の活用事例- 地理空間情報（GIS）やAIを組み合わせた、インフラ資産のデジタル管理システム

テラドローンは、テラドローン・アラビアとともに、グローバルで培ったドローン技術と現地ニーズを結びつけながら、次世代モビリティ社会の実現を加速してまいります。

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net

Terra Drone Arabia

テラドローン・アラビアは、中東およびアフリカ地域におけるドローンおよび空間情報サービスのリーディングプロバイダーを目指し、最先端の技術を活用して土地測量や水深測量、データ処理など多岐にわたるサービスを提供し、企業の成長を支援しています。

グローバルに認知されるTerra Drone株式会社の子会社として、Terra Drone Arabiaは国際的な専門知識を活かし、さまざまな産業向けに革新的なソリューションを提供しています。サウジアラビア市場への進出は、同国での技術革新を促進し、サウジアラビアのVision 2030目標達成を支えるテラドローン・グループの強いコミットメントを示しています。

詳しくはhttps://terra-drone.com.sa/