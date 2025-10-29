東京池袋に初上陸！150円から始められる高級香水体験。

池袋ビューティフルフローラ24

報道関係者各位

導入した香水噴射機

「いつでも気軽に”香りを買う” 」をコンセプトに、手頃な価格で高級香水を着けられ、その日の気分で気軽にサクッと香りを纏える、そんな楽しい体験ができるフレグランスショップが11月４日池袋にオープンします。

さらに管理栄養士による商品開発・監修されたスムージーをはじめ、ファスティング食品やカレー＆スープ、さつまいも、干し芋など腸内フローラを意識した食品類が多数ラインナップされています。

店舗外観店舗内装

香水を選ぶイメージ

香水噴射機1台に5種類の香水が設置されています。

その中からお好みの香水をお選びいただき、

その後お支払いへ進みます。

支払いイメージ

キャッシュレスのため、

クレジットカードやQRコード決済にてお支払いいただきます。

※使用できない決済方法もございます

香水噴射イメージ

選んだ香水レーンにある噴射口より香水が噴射しますので、

手首などを噴射口に近づけ香水を肌になじませてください。

ワンプッシュ香水噴射機の最大の特徴の一つとして、1回使用分だけ香水を噴射するという画期的な機械です。しかも、ワンプッシュ150円からと手頃な価格で高級香水を着けることができます。

この香り、あまり好みじゃなかったな…

使いきれずどんどん溜まっていく…

そんな経験、したことありませんか？

大容量の香水を数万円かけて購入し、長い期間同じ香水をつけなければいけなかったのが、わずか150円で複数種類の香水を楽しむことができます。

また「試してからお気に入りを買う」という新しい購入スタイルを実現しています。

例えば、こんな時に活躍いたします。

・その日の気分で香りを楽しみたい

・デート前の身だしなみに

・運動、お仕事後に体臭が気になる時

・気分を一新リフレッシュしたいと時

・気になるブランドの香水を試したい

その日の気分やシーンに合わせて香水を使い分けられるのが最大の魅力です。

設置店舗名：池袋ビューティフルフローラ24

設置台数 ：自動香水噴射機３台 香水合計15種

所在地 ：171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階

定休日 ：不定休

価格帯 ：150円～500円※税込

今後の展開について

導入パートナーを募集しております。

見積もり、初期導入、運用方法、届け出関連、設置場所等のご相談・ご質問など受付中です。

パートナー募集はこちらから

URL：https://ttfragrance.com/(https://ttfragrance.com/)

管理栄養士による商品開発・監修されたスムージー＆スープ

美味しく、楽しいファスティング！

「ファスティング」とは、一定期間食べ物を採らないことで消化活動を休ませ、カラダを一旦リセットする注目の健康法です。プチ断食とも言われ、内臓を休ませてデトックス効果を高めることで、美容や健康面でたくさんのメリットがあり、昨今注目されている健康法です。

・代謝されやすいカラダに

・オートファジーでエイジングケア

・むくみリセット

・腸内環境の変化

店舗内装ファスティング商品冷凍食品ショーケース自動販売機ファスティング説明パネル商品説明パネル冷凍食品ショーケース

店舗内自動販売機でスパイスカレーも販売！

スパイスカレーの3つの健康・美容ポイント

◆ポイント1 カロリー減&代謝UPでダイエット中の方も楽しめる

スパイス、野菜、果物をふんだんに使うことで、塩、砂糖、でん粉などを減らせ、健康的なレシピとなります。

カロリーを削減することができるので、ダイエット中の方でも楽しみながら食べることができます。

また、ターメリックなどのスパイスは代謝を上げるためにも働いてくれます。

代謝を上げておくことで、1日を通して消費エネルギーを増やすことにも繋がり、太りにくい体づくりや巡りの良い、むくみ知らずの身体に近づけます。

◆ポイント2 腸を活発にし、免疫力UP

私たちの体の免疫機能の約7割は腸に集まっていると言われています。

カレーを食べることによって、スパイスで胃腸の働きを刺激し、身体を温め、免疫力を上げ、

さらには抗酸化作用や抗炎症作用の働きにも期待出来ます。

食物繊維が豊富な根菜類や野菜を摂ることで、腸内環境を整え、便秘対策やデトックス効果も得られます。

◆ポイント3 血流を良くすることで、お肌も綺麗に

馴染みがないかもしれませんが、インドの女性はお肌が綺麗な方が多いです。

その理由に、日頃から食べているスパイスの働きがあると言われています。

胃腸の働きを良くし、内臓を綺麗に保つこと、代謝向上によって巡りを良くすることで、体の内側から綺麗になりやすく、美肌に繋がります。

※商品写真は一例です。実際の提供は写真と異なる場合がございます。ご了承ください。

スパイスカレーのお供に健康スムージーも

スパイスカレーと栄養満点のスムージーを食べることで腸を活発にし、健康と美容を作っていきませんか？

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※商品写真は一例です。実際の提供は写真と異なる場合がございます。ご了承ください。

店舗夜景外観

【店舗概要】

店舗名 ： 池袋ビューティフルフローラ24

所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階

開店日 ： 2025年11月4日(火)グランドオープン

定休日 ： 不定休

【プレオープン時の内覧予約・取材・お問い合わせ先】

池袋ビューティフルフローラ24〔協力会社：合同会社wan up〕

香水噴射機オーナー募集：https://ttfragrance.com/(https://ttfragrance.com/)

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階

広報担当：谷口

TEL ： 080-6205-3754

Mail ： ttfragrancedrops@gmail.com