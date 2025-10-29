東京池袋に初上陸！150円から始められる高級香水体験。

池袋ビューティフルフローラ24

導入した香水噴射機

「いつでも気軽に”香りを買う” 」をコンセプトに、手頃な価格で高級香水を着けられ、その日の気分で気軽にサクッと香りを纏える、そんな楽しい体験ができるフレグランスショップが11月４日池袋にオープンします。


さらに管理栄養士による商品開発・監修されたスムージーをはじめ、ファスティング食品やカレー＆スープ、さつまいも、干し芋など腸内フローラを意識した食品類が多数ラインナップされています。





店舗外観


店舗内装



香水を選ぶイメージ

香水噴射機1台に5種類の香水が設置されています。


その中からお好みの香水をお選びいただき、


その後お支払いへ進みます。






支払いイメージ

キャッシュレスのため、


クレジットカードやQRコード決済にてお支払いいただきます。


※使用できない決済方法もございます






香水噴射イメージ

選んだ香水レーンにある噴射口より香水が噴射しますので、


手首などを噴射口に近づけ香水を肌になじませてください。






ワンプッシュ香水噴射機の最大の特徴の一つとして、1回使用分だけ香水を噴射するという画期的な機械です。しかも、ワンプッシュ150円からと手頃な価格で高級香水を着けることができます。


この香り、あまり好みじゃなかったな…


使いきれずどんどん溜まっていく…


そんな経験、したことありませんか？


大容量の香水を数万円かけて購入し、長い期間同じ香水をつけなければいけなかったのが、わずか150円で複数種類の香水を楽しむことができます。


また「試してからお気に入りを買う」という新しい購入スタイルを実現しています。



例えば、こんな時に活躍いたします。


・その日の気分で香りを楽しみたい


・デート前の身だしなみに


・運動、お仕事後に体臭が気になる時


・気分を一新リフレッシュしたいと時


・気になるブランドの香水を試したい


その日の気分やシーンに合わせて香水を使い分けられるのが最大の魅力です。



設置店舗名：池袋ビューティフルフローラ24


設置台数　：自動香水噴射機３台　香水合計15種


所在地　　：171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1　北村ビル1階


定休日　　：不定休


価格帯　　：150円～500円※税込



今後の展開について


導入パートナーを募集しております。


見積もり、初期導入、運用方法、届け出関連、設置場所等のご相談・ご質問など受付中です。


パートナー募集はこちらから


URL：https://ttfragrance.com/(https://ttfragrance.com/)



管理栄養士による商品開発・監修されたスムージー＆スープ


美味しく、楽しいファスティング！


「ファスティング」とは、一定期間食べ物を採らないことで消化活動を休ませ、カラダを一旦リセットする注目の健康法です。プチ断食とも言われ、内臓を休ませてデトックス効果を高めることで、美容や健康面でたくさんのメリットがあり、昨今注目されている健康法です。


・代謝されやすいカラダに


・オートファジーでエイジングケア


・むくみリセット


・腸内環境の変化




店舗内装


ファスティング商品


冷凍食品ショーケース


自動販売機


ファスティング説明パネル


商品説明パネル


冷凍食品ショーケース

店舗内自動販売機でスパイスカレーも販売！


スパイスカレーの3つの健康・美容ポイント


◆ポイント1　カロリー減&代謝UPでダイエット中の方も楽しめる


スパイス、野菜、果物をふんだんに使うことで、塩、砂糖、でん粉などを減らせ、健康的なレシピとなります。


カロリーを削減することができるので、ダイエット中の方でも楽しみながら食べることができます。


また、ターメリックなどのスパイスは代謝を上げるためにも働いてくれます。


代謝を上げておくことで、1日を通して消費エネルギーを増やすことにも繋がり、太りにくい体づくりや巡りの良い、むくみ知らずの身体に近づけます。



◆ポイント2　腸を活発にし、免疫力UP


私たちの体の免疫機能の約7割は腸に集まっていると言われています。


カレーを食べることによって、スパイスで胃腸の働きを刺激し、身体を温め、免疫力を上げ、


さらには抗酸化作用や抗炎症作用の働きにも期待出来ます。


食物繊維が豊富な根菜類や野菜を摂ることで、腸内環境を整え、便秘対策やデトックス効果も得られます。



◆ポイント3　血流を良くすることで、お肌も綺麗に


馴染みがないかもしれませんが、インドの女性はお肌が綺麗な方が多いです。


その理由に、日頃から食べているスパイスの働きがあると言われています。


胃腸の働きを良くし、内臓を綺麗に保つこと、代謝向上によって巡りを良くすることで、体の内側から綺麗になりやすく、美肌に繋がります。


※商品写真は一例です。実際の提供は写真と異なる場合がございます。ご了承ください。



スパイスカレーのお供に健康スムージーも


スパイスカレーと栄養満点のスムージーを食べることで腸を活発にし、健康と美容を作っていきませんか？


皆様のご来店を心よりお待ちしております。


※商品写真は一例です。実際の提供は写真と異なる場合がございます。ご了承ください。




店舗夜景外観

【店舗概要】


店舗名　　： 池袋ビューティフルフローラ24


所在地　　： 〒171-0014　東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階


開店日　　： 2025年11月4日(火)グランドオープン


定休日　　： 不定休



【プレオープン時の内覧予約・取材・お問い合わせ先】


