三福グループの株式会社プログレッソが西条市「本谷温泉館等施設譲渡」に関する契約を正式締結

株式会社三福ホールディングス西条市・伊予の三湯「本谷温泉」

株式会社プログレッソ（本社：愛媛県伊予郡砥部町、代表取締役：中矢孝則）は、西条市が実施した「本谷温泉館等施設譲渡プロポーザル」において優先交渉権者として協議を進めておりましたが、このたび、西条市との間で正式に譲渡契約を締結いたしました。

今後は、地域の皆さまに愛されてきた「本谷温泉館」をリニューアルし、地域と観光がつながる“交流拠点”として再生してまいります。

西条の名湯「本谷温泉館」が新たなステージへ

「伊予の三湯」のひとつとして親しまれてきた本谷温泉館は、西条市民や観光客にとって長年の憩いの場です。

このたび、三福グループの株式会社プログレッソが西条市と正式に譲渡契約を締結し、施設再生プロジェクトが本格的にスタートします。

今後は、温泉という地域資源を活かしながら、宿泊・観光・イベントなど多角的な視点でのリニューアルを計画。

単なる温浴施設にとどまらず、「訪れて泊まりたくなる、にぎわいの場」を目指します。

三福グループのノウハウを活かした再生へ

三福グループは、愛媛県松山市を中心に不動産・観光・温浴事業などを展開し、赤字施設の再建や地域活性化に数多くの実績を持ちます。

今回のプロジェクトでは、グループがこれまでに培ってきた「施設運営の効率化」「集客プロモーション」「地域連携イベント」のノウハウを活かし、西条市が誇る本谷温泉館の新しい価値創造に取り組みます。

地域に愛される“交流拠点”を目指して

リニューアル後は、温泉利用者だけでなく、地元住民・観光客・地域事業者が交わる「開かれた温泉館」として再生を予定。

地域食材を活かした飲食・物販・体験プログラムなども企画し、観光と地域経済の循環を促進します。

今後の展望

今後は、施設リニューアルの詳細設計および施工準備を進め、2026年以降の再オープンを目指しています。

リニューアル後は、観光客だけでなく、地域住民も気軽に立ち寄れる「西条の顔」として、新たな価値を発信してまいります。

本谷温泉館について

所在地：愛媛県西条市河之内甲494

泉質：アルカリ性単純泉（無色透明・肌にやさしい美人の湯）

特徴：古くから「伊予の三湯」の1つとして知られ、西条の自然と調和した落ち着いた佇まいが魅力。

株式会社プログレッソについて

所在地：愛媛県伊予郡砥部町拾町92-2

代表取締役：中矢孝則

事業内容：温浴施設・ホテルの運営および再生事業

URL：https://sanpuku.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社三福ホールディングス(三福グループ)

担当：奥野千里

TEL：089-913-1255