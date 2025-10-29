【新商品】病院・福祉施設向け、再加熱カート用の下膳車「ネスティングトレイカート」発売

エレクター株式会社

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、下膳車の新ラインアップとして、再加熱カート用の「ネスティングトレイカート」を発売しました。

ネスティングトレイカートは下膳専用につくられた、機能的で効率的なカート。これまで温冷配膳車用は定番品として展開しておりましたが、再加熱カート用の下膳車を新たにラインアップいたしました。

https://www.erecta.co.jp/media/news/ergoserv_ergosert_nesting

【開発背景】

再加熱カート用の下膳車「ネスティングトレイカート」

エレクター株式会社では1998年より、温冷配膳車用の下膳車「ネスティングトレイカート」を販売しております。2000年には再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」を発売し、長年にわたり病院・福祉施設に向けた配膳ソリューションを提供してきました。



これまで再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」用のネスティングトレイカートは特注生産で対応してきましたが、日本国内での再加熱カート導入の拡大に伴い、弊社へのお問い合わせも増加していました。



こうした状況を踏まえ、このたび通常在庫品としての販売を開始。今後はより短納期で、かつ低価格でのご提供が可能となります。

【ネスティングトレイカート特長】

衛生的

配膳・下膳を同じ配膳車で行うと、配膳車庫内が不衛生になりがちです。下膳には専用のカートをお使いいただくことにより、安心で安全な食事の提供につながります。

効率的

配膳車と下膳のカートを分けることで、より効率的な配膳業務が行えます。

エレクター株式会社について

エレクターは独創的で唯一無二な存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。

【会社概要】

社名：エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役：柳屋司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp