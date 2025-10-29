NVIDIA とパートナーが米国の AI インフラを構築し、次の産業革命の実現に向けたブループリントを作成

NVIDIA

ニュース概要

- アルゴンヌ国立研究所とロスアラモス国立研究所において新たに 7 つのシステムが導入され、米国エネルギー省の使命である安全保障、科学、エネルギー分野での技術的リーダーシップを加速- バージニア州にある NVIDIA AI Factory Research Center では、最初の Vera Rubin インフラをホストし、NVIDIA Omniverse デジタル ツインを活用した多世代にわたるギガワット規模の構築に向けたブループリントである NVIDIA Omniverse DSX の基盤を構築- サーバー メーカー、クラウド サービス プロバイダー、モデル ビルダー、テクノロジ サプライヤー、その他の企業など米国の大手企業が、先進の AI インフラに投資

ワシントン - GTC Washington D.C. - 2025 年 10 月 28 日 - NVIDIA は本日、経済成長を支援し、次なる産業革命を推進するための米国 AI インフラの構築に向けて、米国のテクノロジおよび業界リーダーと協力していることを発表しました。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、次のように述べています。「私たちは、すべての産業と国の未来を定義する AI 産業革命の夜明けを迎えています。米国が未来へのレースをけん引することは不可欠です - これは私たちの世代のアポロ計画とも言える、歴史的な瞬間です。発明、発見、進歩の次なる波は、我が国が AI インフラを拡張する能力にかかっています。パートナーである世界有数のテクノロジ企業と共に、NVIDIA はこれまでで最も先進的な AI インフラを構築しています。これにより、米国の豊かな未来のための基盤を築き、世界の AI が米国のイノベーション、オープン性、コラボレーションによって実行され、すべての人の利益になることを確かなものにします」

NVIDIA AI が国立研究所における科学研究を推進

NVIDIA は、米国エネルギー省 (DOE) のアルゴンヌ国立研究所とロスアラモス国立研究所 (LANL) における先端科学研究の推進に向け、AI インフラを通じて 7 つの新システムを加速させています。

NVIDIA は Oracle および米国エネルギー省と連携し、科学的発見を加速する DOE 史上最大の AI スーパーコンピューター構築に取り組んでいます。Solstice システムは 10 万基の NVIDIA Blackwell GPU を搭載し、米国の安全保障、科学、エネルギー領域での技術的リーダーシップを推進する DOE のミッションを支援します。

また、別の Equinox システムは 1 万基の Blackwell GPU を搭載予定で、2026 年上半期に利用可能となる見込みです。両システムは NVIDIA ネットワーキングにより相互接続され、AI 性能は 合計 2,200 EFLOPS に達する見込みです。

アルゴンヌ国立研究所は、Tara、Minerva、Janus という NVIDIA ベースの強力な 3 システムを公開しました。Argonne Leadership Computing Facility を通じてアクセラレーテッド コンピューティングの利用機会を拡大し、科学者や研究者による画期的な科学的発見と生産性向上を実現します。

アルゴンヌ国立研究所の所長を務める Paul K. Kearns 氏は次のように述べています。「アルゴンヌによる NVIDIA および Oracle とのコラボレーションは、米国の AI およびコンピューティング インフラを前進させる重要な一歩です。このパートナーシップによって、性能、スケーラビリティ、科学的可能性を再定義するプラットフォームを構築しています。私たちは、今後数十年にわたる新たな科学的発見を支える次世代の計算基盤を共に構築しています」

ニュー メキシコ州に拠点を置くロスアラモス国立研究所は、HPE が構築および納入する次世代の Mission システムと Vision システム向けに NVIDIA Vera Rubin プラットフォームと NVIDIA Quantum‑X800 InfiniBand(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/infiniband/quantum-x800/) ネットワーキング ファブリックを採用することを発表しました。Vision システムは、非機密研究用に構築されたロスアラモス国立研究所の Venado スーパーコンピューターの成果を基に構築されています。Mission は、ロスアラモス国立研究所が支援する国家核安全保障局 (NNSA) の先端シミュレーション コンピューティング プログラム における 5 番目の先端技術システム (ATS5) であり、2027 年後半に稼働予定です。これは機密アプリケーション向けに設計されています。

Vera Rubin プラットフォームは、これらのシステムに先進的なアクセラレーテッド コンピューティング性能を提供し、研究者が前例のないスピードと規模で膨大なデータセットを処理し分析できるようにします。超低レイテンシで高いネットワーク帯域幅を提供する Quantum‑X800 InfiniBand ファブリックと組み合わせることで、科学者は複雑なシミュレーションを実行し、材料科学、気候モデリング、量子コンピューティング研究に及ぶ分野の進展を可能にします。

ロスアラモス国立研究所の所長である Thom Mason 氏は次のように述べています。「NVIDIA Vera Rubin プラットフォームと Quantum X800 InfiniBand ファブリックの統合は、私たちの研究所にとって変革的な進歩です。このレベルの計算性能を活用することは、最も複雑な科学および国家安全保障上の課題に取り組むために不可欠です。NVIDIA との協業により、私たちはイノベーションの最前線に立ち続け、重要なインフラの耐障害性を強化する発見を推進できます」

NVIDIA AI Factory Research Centerとギガスケール の AI ファクトリー ブループリント

NVIDIA はまた、バージニア州の Digital Realty に AI Factory Research Center を構築することを発表しました。NVIDIA Vera Rubin プラットフォームを搭載したこの施設は、生成 AI、科学計算、先進製造の画期的な進歩を加速し、デジタル ツイン(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/digital-twin/)と大規模シミュレーションにおける先駆的な研究の基盤として機能します。

このセンターは、NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリを活用した複数世代のギガワット規模の構築に向けたブループリントである NVIDIA Omniverse DSX(https://blogs.nvidia.com/blog/omniverse-dsx-blueprint/) の基盤を構築し、AI インフラの卓越性の新しい基準を確立します。仮想システムと物理システムを統合することで、NVIDIA はパフォーマンス、エネルギー効率、持続可能性を継続的に最適化するインテリジェントな施設を構築するための拡張可能なモデルを構築しています。

この新たなセンターを通じて、NVIDIA とパートナーたちは、次世代の AI ファクトリーを強化するために自律制御システムとモジュール式インフラを統合する Omniverse DSX の開発に取り組んでいます。NVIDIA は、ギガワット規模の AI インフラの展開を可能にするために、さまざまな企業と協力しています：

- エンジニアリングおよび建設パートナーである Bechtel(https://www.bechtel.com/press-releases/bechtel-and-nvidia-team-up-to-accelerate-ai-data-center-construction/) と Jacobs は、NVIDIA と連携し、複雑な建築、電力、機械、電気システムにまたがる検証済み設計に先進的なデジタル ツインを統合しています。- Eaton(https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/electrical-insights-/energizing-nvidia-omniverse.html)、GE Vernova、日立(https://www.hitachienergy.com/news-and-events/blogs/2025/10/powering-intelligence-how-ai-and-electrification-are-reinventing-each-other)、三菱電機、Schneider Electric(https://blog.se.com/datacenter/2025/10/28/from-grid-to-chip-how-schneider-electric-and-nvidia-combine-investments-expertise-and-innovation-to-enable-ais-future/)、Siemens(https://sie.ag/2eefcK)、Siemens Energy、Tesla、Trane Technologies(https://www.trane.com/commercial/north-america/us/en/about-us/markets/data-centers.html)、Vertiv(https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/delivering-flexibility-at-gigawatt-scale-vertiv-announces-rapidly-deployed-system-level-reference-architectures-for-the-nvidia-omniverse-dsx-blueprint/) などの電力、冷却、エネルギー機器パートナーがセンターに貢献しています。電力とシステムのモデリングにより、AI ファクトリーはギガワット規模で電力ネットワークと動的に連携することが可能になります。NVIDIA Grace Blackwell と Vera Rubin プラットフォーム向けに最適化された液冷、整流、電力変換システムも、先行する AIファクトリー デジタルツインのための NVIDIA Omniverse Blueprint (https://blogs.nvidia.com/blog/omniverse-blueprint-ai-factories-expands/)でモデル化されています。- Cadence(https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/corporate-news/posts/accelerating-system-design-with-real-time-simulation-powered-by-ai-physics)、Emerald AI、Phaidra、PTC(https://www.ptc.com/en/blogs/electronics-high-tech/Next-Wave-of-Industrial-Autonomy-with-AI-Infrastructure)、Schneider Electric ETAP、Siemens(https://sie.ag/2eefcK)、Switch などのソフトウェアおよびエージェント型 AI ソリューション プロバイダーは、設計から運用に至るまで、AI ファクトリー ライフサイクルをモデル化し、最適化するデジタル ツイン ソリューションを構築しています。AI エージェントは、電力、冷却、ワークロードを継続的に最適化し、AI ファクトリーのデジタル ツイン向けの NVIDIA Omniverse DSX ブループリントを、グリッドの柔軟性、回復力、エネルギー効率を向上させる自己学習システムへと変換します。

米国インフラの次なる波を構築

サーバー メーカー、クラウド サービス プロバイダー、モデル ビルダー、テクノロジ サプライヤー、その他の企業など米国の主要な企業が AI ファクトリーを駆動し、米国の AI 開発を高速化するために、先進の AI インフラに投資しています。

システムメーカーである Cisco、Dell Technologies、HPE、Supermicro は、NVIDIA と協力し、NVIDIA の GPU と AI ソフトウェアをフルスタック システムに統合することで、安全で拡張可能な AI インフラを構築しています。これには、新しく発表された NVIDIA AI Factory for Government(https://blogs.nvidia.com/blog/us-technology-leaders-ai-factory-design-government) のリファレンス デザインも含まれており、公共部門や高度に規制された産業における AI の展開を加速します。

さらに、Cisco は、NVIDIA Spectrum-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/)(TM) Ethernet スイッチ シリコンを搭載した新しい Nexus N9100 スイッチ シリーズを発表しました。スイッチが既存の Cisco Nexus 管理フレームワークと統合されることにより、顧客はすでに信頼されているツールと運用モデルを活用して、新しい高速な NVIDIA 搭載ファブリックをシームレスに展開および管理できるようになります。

Cisco は、このスイッチを基盤とした Cisco Cloud リファレンス アーキテクチャを備えた NVIDIA Cloud Partner(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/gpu-cloud-computing/partners/) 準拠の AI ファクトリーを提供します。N9100 Series スイッチは、今年後半に発売される予定です。

主要なクラウド プロバイダーとモデル ビルダーが AI を高速化

クラウド プロバイダーとモデル ビルダーは、AI イノベーションのための多様なエコシステムを構築するために、AI インフラに投資を続けています。これにより、米国は、世界中の産業における AI の進歩と実用化において最先端の地位を引き続き維持しています。

以下の企業は、米国を拠点とする AI イノベーションをさらに強化するために、取り組みを拡大しています：

- Akamai(https://www.akamai.com/newsroom/press-release/akamai-inference-cloud-transforms-ai-from-core-to-edge-with-nvidia) は、コア データセンターからエッジまで AI 推論を拡張する分散プラットフォームである Akamai Inference Cloud を立ち上げています。これは、NVIDIA RTX PRO(TM) サーバーにより高速化され、当初は米国 5 州を含む世界中で 20 の地域を対象とし、その後さらなる拡大を計画しています。- CoreWeave は、NVIDIA GPU と検証済み設計上で実行される安全でコンプライアンスに準拠した高性能な AI クラウド インフラとサービスを米国政府向けに提供する新ビジネスである CoreWeave Federal を設立します。この取り組みには、CoreWeave プラットフォームの FedRAMP および関連機関による承認が含まれる予定です。- 新しい NVIDIA Cloud Partner である Global AI は、初の大規模購入で 128 台の NVIDIA GB300 NVL72 ラック (9,000 基以上の GPU を搭載) を導入しました。これは、ニューヨーク内の GB300 NVL72 の展開としては最大規模です。- Google Cloud は、NVIDIA GB300 NVL72(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/gb300-nvl72/) を搭載した新しい A4X Max VM と NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU を搭載した G4 VM を提供しています。また、Google Distributed Cloud による NVIDIA Blackwell プラットフォームのオンプレミスおよびエアギャップ環境への提供も行っています。- Lambda(https://lambda.ai/blog/lambda-to-build-a-100mw-ai-factory-in-kansas-city-mo) は、ミズーリ州カンザス シティに、新しい 100 メガワット以上の AI ファクトリーを建設中です。このスーパーコンピューターは、最初に 1 万基以上の NVIDIA GB300 NVL72 GPU を搭載し、米国を拠点とする研究者、企業、開発者による AI のブレイクスルーを加速させます。- Microsoft(https://azure.microsoft.com/en-us/blog/building-the-future-together-microsoft-and-nvidia-announce-ai-advancements-at-gtc-dc/) は、Microsoft Azure で NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU を採用しており、先日、OpenAI 向けに NVIDIA GB300 NVL72 を活用した大規模な Azure クラスターの展開を発表しました。 さらに、Microsoft は数か月以内に、NVIDIA RTX(TM) GPU の Azure Local サポートを追加する予定です。- Oracle は先日、NVIDIA AI インフラを搭載した業界最大のクラウド上の AI スーパーコンピューターである Oracle Cloud Infrastructure Zettascale10 を発表しました(https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-unveils-next-generation-oci-zettascale10-cluster-for-ai-2025-10-14/)。- Together AI は、5C と提携し、メリーランド州で既に NVIDIA B200 GPU を搭載した AI ファクトリーを運用しており、近日中にはテネシー州メンフィスで、NVIDIA GB200 および GB300 システムを搭載した新たなファクトリーを稼働させる予定です。どちらの拠点も近い将来、拡張を予定しています。また、AI ネイティブ アプリケーションの開発とスケーリングを加速するために、2026 年に新しい拠点が開設される予定です。- xAI は、テネシー州メンフィスに大規模な Colossus 2 データ センターを建設中であり、このデータセンターには 50 万基以上の NVIDIA GPU を搭載し、次世代 AI モデルの高速かつ最先端レベルのトレーニングと推論を可能にします。

米国企業が産業向け AI インフラを構築

クラウド プロバイダーやモデル ビルダーにとどまらず、米国のさまざまな組織が、創薬やヘルスケアなどさまざまな業界でワークロードを加速する AI インフラを自社向けおよびその他の企業向けに構築、提供することを検討しています。

Lilly は、NVIDIA DGX SuperPOD(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/dgx-superpod)(TM) と NVIDIA DGX(TM) B300(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/dgx-b300) システムを搭載した製薬業界で最も強力な AI ファクトリーを構築しています。NVIDIA Spectrum-X Ethernet(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) と NVIDIA Mission Control(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/mission-control/) ソフトウェアを搭載することで、同社は創薬と設計を高速化する大規模な生体医学基盤モデルを開発およびトレーニングできます。この AI ファクトリーは、Lilly の NVIDIA RTX PRO Servers(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/) の活用を基盤とし、企業の AI ワークロードを高速化することで創薬と研究を推進しています。

2,000 万枚のデジタル化された病理スライドと世界最大の患者データベースにアクセス可能な Mayo Clinic は、DGX B200 システムと NVIDIA Mission Control を搭載した DGX SuperPOD による AI ファクトリーを構築しました。これにより、医学研究、デジタル病理学、個別化医療などのヘルスケア アプリケーションを推進し、患者の治療成果を向上させるために必要な AI の計算能力が提供されます。

NVIDIA とパートナー各社が米国における AI イノベーションをいかに推進しているかについては、NVIDIA GTC Washington D.C. におけるジェンスン フアンの基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/dc/keynote/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-partners-ai-infrastructure-america)の抄訳です。

NVIDIAについて

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。