北林楓　“一夜限りのスペシャルバンド”で初のSHOWCASE LIVE 開催決定！

株式会社ファンテック

2024年にNetflixで配信された大規模オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』で、持ち前の情熱と努力で課題を乗り越え、熱意あふれるパフォーマンスを披露し、4次審査まで進出。特に表現力豊かな歌声や、人を惹きつけるステージングが審査員・視聴者から高い評価を得た北林楓がついにアーティストとして始動します！

本日、2025年10月29日（水）に待望のデビュー曲「I LOVE MESS」をデジタルリリースし、12月16日（火）にはShibuya Milkywayにて初のSHOWCASE LIVEが開催決定しました！

スタートに相応しい、後押ししてくれる強力なメンバーで１夜限りのスペシャルサポートバンド編成で行います。

また、初のLIVEということもあり、北林から皆様に感謝の気持ちを込めて、終演後にお見送りをすることも決定しました！

一緒に忘れられない思い出を作りましょう♪

【公演タイトル】

KAEDE KITABAYASHI 1st LIVE TUNE COLORS JOURNEY

【日時】

2025年12月16日（火）

1st：15:30開場/16:00開演、2nd：18:30開場/19:00開演

【会場】

LIVE & BAR Shibuya Milkyway

（東京都渋谷区宇 田川町4-7トウセン宇田川町ビル3F）

https://www.shibuyamilkyway.com/new/ACCESS/(https://www.shibuyamilkyway.com/new/ACCESS/)

【チケット料金】

オールスタンディング\5,500（税込）

※ドリンク代別

※LEDリストバンド付き

※終演後、お見送りつき

※別途プレイガイドの手数料がかかります。

※現在、チケット先行受付中！

ローソンチケット：https://l-tike.com/kaede/(https://l-tike.com/kaede/)

◆1次先行受付：2025年10月23日（木）12:00～11月3日（月・祝）23:59

◆2次先行受付：2025年11月6日（木）12:00～11月16日（日）23:59

【楽曲リリース情報】

※3ヶ月連続デジタルリリース決定！

◆第1弾：「I LOVE MESS」

2025年10月29日（水）リリース

link：https://linkco.re/30ezdCRY

北林 楓/I LOVE MESS-Music Video-：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w3ZPgZTDeD4 ]

◆第2弾：「Signal RED」

2025年11月26（水）リリース予定

◆第3弾：「虹」

2025年12月17日（水）リリース予定

【北林 楓プロフィール】

2024年、Netflixで配信された大規模オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』(通称:タイプロ)に応募。約1万9,000人の応募者の中から厳しい選考を勝ち抜き、4次審査まで進出した。持ち前の情熱と努力で課題を乗り越え、熱意あふれるパフォーマンスを披露。特に表現力豊かな歌声や、人を惹きつけるステージングが審査員・視聴者から高い評価を得た。親しみやすい人柄の奥に秘めた圧倒的な存在感とエモーショナルな表現力で、今後の活躍が期待される新進気鋭のアーティストである。

【北林 楓OFFICIAL】

Website：https://kaede-official.com/(https://kaede-official.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/kaede_k99/(https://www.instagram.com/kaede_k99/)

X：https://x.com/kaede_k99(https://x.com/kaede_k99)

TikTok：https://www.tiktok.com/@kaede_k99(https://www.tiktok.com/@kaede_k99)

YouTube：https://www.youtube.com/@KaedeKitabayashi.official(https://www.youtube.com/@KaedeKitabayashi.official)

