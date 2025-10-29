オーガイホールディングス株式会社、株式会社電通と業務提携契約を締結

オーガイホールディングス株式会社

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田 真一、以下「オーガイ」）は、株式会社電通（本社：東京都港区、以下「電通」）と、歯科健診・歯科治療の普及啓発PRおよびマーケティングやオーラルヘルステックにおける事業開発を目的とした業務提携契約を2025年8月22日付で締結いたしました。

オーガイホールディングス株式会社株式会社電通■提携の背景

オーガイは、「口腔が全身をけん引する」ことをテーマに、3Dプリンタやミリングマシンを活かした義歯の提供および独自歯科医療MaaSを活用したサービス提供と事業開発、そして日々の口腔ケアの重要性や関心を持ってもらうための啓発活動へ取り組んでおります。

このたび、国内外で豊富なマーケティング実績や様々な企業・団体様向け事業を多様な立場で運営・プロデュースをしてきた実績持つ電通と手を携えることで、より幅広い社会的インパクトの創出を図ります。

■提携のポイント- マーケティング分野での連携電通のノウハウを活かし、介護福祉分野における新しいサービスや市場の可能性を広げていきます。- 経営人材の交流双方の人材が経営視点で関わり合うことで、事業運営の質を高め、持続可能なモデルを構築します（現在取締役として兼任している片山以外も今後双方にて検討いたします）。- 新規事業の共創電通のネットワークが活きる協賛広告型の展開や、ヘルスケアのインサイトを活かした商品開発などを共同で推進することを検討いたします。

＊提携契約内容としてはオーガイの設立のカーブアウト元になっているデジタル歯科技工所「デンスマイルラボ」を運営するIT企業である株式会社フィールトラスト（大阪府堺市、代表取締役 野田 真一）も入れた3社契約のスキームになっております。

■今後の展望

今回の提携を通じ、電通との協働により、歯科や口腔ケアの大切さの啓発や生活者インサイト起点の事業開発を進めてまいります。

オーガイは「世界に先駆けた、オーラルヘルステックカンパニーへ」というビジョンをさらに前進させます。

■会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■株式会社電通

所在地：東京都港区東新橋1丁目8－1

代表者：代表取締役 佐野 傑、永井 聖士

事業内容：顧客のマーケティング全体に対するさまざまなソリューション提供に加え、デジタル時代の変革に対応する効率的な広告開発、最適なお客様体験のデザイン、マーケティング基盤そのものの変革、さらには顧客の事業変革などを支援しています。また、マーケティング領域を超えて進化させた多様なケイパビリティを掛け合わせ、顧客と社会の持続的成長に貢献する統合ソリューションを提供していきます。

■本件に関するお問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 南まで

Mail：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385