3連休限定！資産3億を築いたサラリーマン大家が成功体験を語る　アパート経営のアイケンジャパン、オンデマンドセミナーを配信

株式会社アイケンジャパン

アパート・マンション経営を手がける株式会社アイケンジャパン（本社：福岡県福岡市中央区大名／東京都港区北青山、代表取締役：中島 厚己）は、11月を「将来を見据え、投資について考える月」と位置づけ、3連休にあわせてオンデマンドセミナーを無料配信します。

11月の3連休を有効活用

第1弾は、2025年10月29日（水）～11月3日（月・祝）限定で配信。

実際にアパート4棟を所有し、資産3億円を築いた大家が、自身の収益状況から、アパート経営で成功する秘訣を解説します。

休日のスキマ時間を活用して学べる内容で、資産設計や投資の見直しに最適です。

期間限定オンデマンドセミナー第１弾 概要

配信期間：2025年10月29日（水）～11月3日（月・祝）

タイトル：『働きながらアパート経営で資産3億円を築いた戦略とは？』

視聴申込：https://x.gd/VaQuz

内 容：

・成功するアパート経営とは？

・自社物件vs他社物件、収益比較でわかる“差がつく理由”

・安定した収益を生むアパート経営を実現する7つのポイント

11月は「将来を見据え、投資について考える」学びの機会を提供

投資について考える11月

物価上昇や老後資金への不安が高まるなか、11月14日の“いい投資の日”をきっかけに、アイケンジャパンでは『手堅い資産形成』について学べる機会を提供。

自分のペースで学べるオンデマンドセミナーを皮切りに、今後も資産形成に役立つ情報を発信します。

第2弾のオンデマンドセミナーは、2025年11月21日（金）～11月24日（月・祝）に配信予定。詳細は後日発表します。

【アイケンジャパン会社概要】アイケンジャパンのアパート

会社名 ： 株式会社アイケンジャパン

代表者 ： 代表取締役 中島 厚己

本社所在地： 福岡本社│福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号 福岡大名ガーデンシティ7階

東京本社│東京都港区北青山3丁目2番4号 日新青山ビル3階

設立 ： 2006年8月18日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： アパート・マンション等の企画・販売、設計・施工・監理、不動産管理

実績 ： 販売棟数1,511棟、管理戸数10,725戸、

2024年年間入居率99.3％、

収益稼働率(R)99.0％※

※新築時の家賃設定での年間完全満室状態を100％とし、

経年ごとに実際の家賃収入の増減を集計した独自指標

URL ： https://aikenjapan.jp/