SoVeCの「音のXR体験」、ムーミンバレーパークの新ナイトショー『ムーミン谷のルミナスナイトショー～クリスマスってなんだろう？～』に採用

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下 SoVeC）は、2025年11月1日よりムーミンバレーパーク（埼玉県飯能市）で開催される冬の新イベント「ムーミン谷のクリスマス」において、ナイトショー『ムーミン谷のルミナスナイトショー～クリスマスってなんだろう？～』に「音のXR体験」を提供します。

本ナイトショーでは、キャラクターボイスや効果音が空間全体に広がる立体音響演出により、来園者を物語の世界に引き込みます。まるでムーミンたちと一緒にクリスマスの夜を過ごしているかのような、幻想的で感動的な没入体験をお楽しみいただけます。

■SoVeCが提供する「音のXR体験」

＜インタラクティブゲームサウンドエンジンでつくる新しい立体音響ソリューション＞

ゲームサウンドエンジンvaud※1がリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレイヤー※2があらゆる形状の空間に配置した複数のスピーカーを統合制御することで、思い通りの空間体験を実現します。今回のナイトパレードでは、キャラクターの声や効果音が観客を包み込み、幻想的なクリスマスの世界を演出します。



※１ 寺坂波操株式会社が開発したインタラクティブサウンドエンジンvaud

※２ ソニー株式会社技術開発研究所が開発した立体音響技術

▶︎ 詳細はこちら：https://www.sovec.net/spatial-xr-sound-experience/

■SoVeCがアプリケーション提供する「Locatone(TM)（ロケトーン）」による「ムーミン谷の音声ガイド」も好評展開中

＜音声ARサービス「Locatone」による「ムーミン谷の音声ガイド」＞

ソニーの技術を活用した音声ARサービスで、スマートフォンと位置情報を活用し、現実世界に仮想の音を重ねる新感覚の体験を提供します。「ムーミンと冒険さんぽ」では、まるでムーミンと一緒に散歩をしているような、新感覚の音声ガイドにより、ムーミンバレーパークを歩くだけで、より「物語の世界」を楽しめます。また、ムーミンの物語の世界を体感できる展示施設「コケムス」内では、展示された作品の数々を詳しく説明してくれる「ムーミンとめぐるアートと物語の世界」も展開中です。どちらも無料で楽しめますので、ムーミンバレーパークにご来園の際は、ぜひご利用ください。

▶︎ 詳細はこちら：

・「ムーミン谷の音声ガイド」公式サイト： https://metsa-hanno.com/onseiguide/

・「Locatone」公式サイト：https://www.sovec.net/solutions/locatone/

■XR技術による空間演出で、テーマパーク体験を革新

SoVeCでは、XR技術を活用した空間演出や音声ARソリューションの提供を通じて、エンターテインメント施設や観光地における体験価値の向上を支援しています。今回の取り組みは、XRによる差異化を検討する企業様にとって、実用的かつ感動体験を創出する導入事例となります。

■イベント概要

・イベント名：「ムーミン谷のクリスマス」

・開催期間：2025年11月1日（土）～2025年12月25日（木）

・開催場所：ムーミン谷エリア ムーミン屋敷前

・開催時間：平日 18:45、土日祝 17:30/19:00

※季節や天候により時間の変更や中止となる場合がございます.

・ナイトショー演目：『ムーミン谷のルミナスナイトショー～クリスマスってなんだろう？～』

・音響演出：SoVeC株式会社

■関連リンク

・「ムーミン谷のクリスマス」（ムーミンバレーパーク公式）：https://metsa-hanno.com/event/40012/

・「音のXR体験」紹介ページ（SoVeC公式）：https://www.sovec.net/spatial-xr-sound-experience/

・「Locatone」紹介ページ（SoVeC公式）：https://www.sovec.net/solutions/locatone/

SoVeC株式会社は、「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供と新しい顧客体験の創出を追求します。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。

※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。