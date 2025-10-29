マルエツが自信をもっておすすめする「デリカ商品」と「ベーカリー商品」発売のお知らせ
マルエツはお客さまの健康で豊かな食生活に貢献するため、お客さまに自信をもっておすすめできる、魅力ある美味しい商品の開発に努めています。
毎月当社ならではの新商品やリニューアル商品を発売し、豊富な品揃えの中からお客さまに楽しく選んでいただける売場の実現を目指しています。そこで１０月３０日（木）より順次、発売開始するデリカ・ベーカリー商品をご案内いたします。
※店舗により取り扱いが無い場合がございます
スパイス＆ハーブ香る骨なしフライドチキン
※画像はイメージです
＜商品特長＞
衣はサクサクとした軽やかな食感、中はジューシーで旨みたっぷり。お肉と衣の両方にスパイスとハーブでしっかりと味付けを施し、ひと口ごとに深い味わいが広がります。おつまみとしてはもちろん、おかずとしてもご満足いただける仕上がりです。
【価格】１９８円（本体）、２１３円（税込）
【販売開始日】１０月３０日（木）～
【販売店舗】マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの各店舗（一部店舗を除く）
担当者のこだわり
開発にあたっては、衣のサクサクとした食感と、スパイスやハーブの豊かな香り・風味を最大限に引き出すため、試作を幾度も重ねました。揚げたてはもちろん、時間が経っても美味しくお召し上がりいただけるよう、スパイスの配合や調理工程の最適化に注力いたしました。細部にまでこだわり抜いたことで、いつ食べてもご満足いただける品質に仕上がっております。
和風あんかけいなり寿司
※画像はイメージです
＜商品特長＞
出汁の旨みを活かした和風あんをかけて味わう、新しいスタイルの稲荷寿司です。レンジで温めることで、あんの香りが一層引き立ち、ふんわりと広がる出汁の風味とともに、これまでにない味わいをお楽しみいただけます。手軽ながらも本格的な和の美味しさを、ぜひご家庭でご堪能ください。
【価格】２９８円（本体）、３２１円（税込）
【販売開始日】１０月３０日（木）～
【販売店舗】マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの各店舗（一部店舗を除く）
パエリアとチキンが楽しめるプレート
※画像はイメージです
＜商品特長＞
魚介の旨みが詰まったパエリアと、サクサクジューシーなフライドチキンを一度に楽しめる贅沢なプレートです。さらに、揚げニョッキやボロニアソーセージも盛り合わせ、ワインとの相性も抜群。ご家庭で手軽に、特別感のある食卓を演出できる一品に仕上げました。
【価格】６９８円（本体）、７５３円（税込）
【販売開始日】１０月３０日（木）～
【販売店舗】マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの各店舗（一部店舗を除く）
北海道ミルクコッペ(生クリーム)
※画像はイメージです
＜商品特長＞
北海道産牛乳の濃縮乳を使った、ほんのり甘くてやわらかなパンに、店内で丁寧に泡立てた乳脂肪分４５％の生クリームをたっぷりと絞りました。素材の良さを存分に感じていただける仕上がりです。ぜひ一度、お試しください。
【価格】１８８円（本体）、２０３円（税込）
【販売開始日】１１月１日（土）～
【販売店舗】「焼きたてパン工房」併設の１２８店舗（※）のみ販売いたします。
（※）販売店舗一覧はこちら(https://www.maruetsu.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/yktenpo.pdf)からご確認いただけます
マルエツオリジナルの「おつまMEAT」のおすすめとして、１０月２２日(水)から発売開始の新商品を一品ご紹介いたします。
鶏ハラミザーサイ(山賊焼味)
※画像はイメージです
＜商品特長＞
鶏ハラミの旨みとザーサイのシャキシャキとした食感が絶妙に合わさります。ピリッとした山賊焼風の味付けがアクセントになる一品です。
【内容量】１２０ｇ
【価格】２９８円（本体）、３２１円（税込）
【販売店舗】マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの全店舗
●マルエツのおすすめデリカは
ホームページ「マルエツのおすすめ商品(https://www.maruetsu.co.jp/osusume/delica/)」からご覧いただけます。
●マルエツのデリカ売場では、新商品やリニューアル商品、おすすめ商品を以下のラベルでお知らせしています。
新商品
リニューアル商品
店長のメチャ推し！
以上
マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。
≪ありたい姿≫
ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、
お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に
なりたいという想いが込められています。
これからも、しあわせのいちばん近くに。
当社は2025年10月に80周年を迎えました。
日ごろ私たちを支えてくださる、地域のお客さまをはじめとする全ての皆さまに、
心よりの感謝を申し上げます。
一坪の小さな鮮魚店から始まったマルエツは、
お客さまの声を大切に、ふだんの暮らしに寄り添い続けてまいりました。
創業からの想いを受け継ぎこれからも地域の「健康で豊かな食生活」のため、
革新と挑戦を続けてまいります。
今後も変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。