【新発売】脇肉すっきり補正ブラ《Bra Jelly》が新登場！360°どこから見ても抜かりのないシルエットへ

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、10/29(水)より、補正ブラに見えない脇肉撃退ブラ"Bra Jelly"（ブラジェリー）の販売を開始しました。




芍薬モチーフのレースを贅沢に使用した、補正ブラに見えない脇肉撃退ブラ「Bra Jelly ピオニーレースアップブラ」。カップが食い込みにくいようサイズ感を見直し、より安定した着用感に。


ベーシックなカラーに加えて、血色感を引き出す華やかな「コーラルピンク」と「ローズピンク」、上品で大人な印象を与える「ダスティネイビー」も登場。



- 《Bra Jelly》ピオニーレースアップブラの魅力とは？



・バストが丸くなるように設計し、フィット感UP


バストをふっくらと整えるU字ワイヤーで美胸メイク。


長時間でもストレスフリーで補正ブラとは思えない感動の着け心地です。



・脇高設計で気になるハミ肉を撃退


メッシュの幅広サイドベルトが背中や脇のハミ肉を防ぎ、段差をすっきりフラットに。


さらに脇高設計&パワーネットで流れがちな脇部分のぷよ肉をしっかりキャッチして補正し、


360°どこから見ても抜かりのないシルエットへ導きます。



・理想の位置へリフトアップ


立体三枚ハギ構造でバストを潰さずふっくらリフトアップし、高さのあるバストを実現。


アンダーの前中心をクロスに重ねることで安定した着用感と華奢な見た目の両方を叶えます。




・お揃いショーツは2種類




凛と咲き誇る芍薬をモチーフにしたレースをたっぷりと使用したセットショーツは、レースとフルバックの2種類からお選びいただけます。



■レースバックショーツ


華奢なリボンで施したレースアップなど、バックスタイルも見どころ。
フロント部分にはベージュの裏打ちを施して透けをOFF。



■フルバックショーツ


サイドのレースアップが目を引く一着。


足回りはレースの透け感を楽しみつつ、フロント部分にはベージュの裏打ちを施し、普段使いしやすいデザインです。履き心地なめらかなフルバックタイプ。



・COLOR VARIATIONS


商品名：《Bra Jelly》ピオニーレースアップブラ&ショーツ


価格：\4,380～


カラー：全8色


サイズ：A70～G85


商品ページ：https://x.gd/bm3Rp



tu-hacciについて


ブランドコンセプト




tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。


自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。




【公式】tu-hacciオフィシャルサイト


https://www.tu-hacci.co.jp/



【公式SNS】


LINE：@tu_hacci


Instagram：@tu_hacci


X（旧Twitter）：＠tu_hacci


tiktok：@tu_hacci_official


Threads：@tu_hacci



【会社概要】


株式会社Water Air（https://waterair.jp/）


本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19


事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売