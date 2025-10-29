大胆なバギースタイルと高機能を両立させた、ジェンダーニュートラルなFuturetrust コレクション　10月29日（水）より販売

バートンジャパン合同会社

Burtonは、トレンドのデザインとシルエットにこだわりつつ、高機能を兼ね備えた、ジェンダーニュートラルなコレクション、Futuretrust コレクションを、原宿、札幌、長野、大阪のBurtonフラッグシップストア、全国のBurtonストア、及びBurton.comにて、2025年10月29日（水）より販売開始いたします。

Futuretrust コレクションは、ファッション感度の高い若年層における昨今のスノーボードウェアのトレンドをストレートに踏襲し、無駄のないすっきりとしたデザインと、ゆとりをもちながらスタイリッシュに着こなせるシルエットで、着る人を選ばないジェンダーニュートラルな仕上がりが人気のコレクションです。大胆なバギースタイルで、天候に合わせてレイヤリングがしやすく、また、悪天候をブロックして体温調節を助けるストームプルーフテックといったライダーのための機能を、すっきりとしたデザインに組み込んでおり、見た目のデザインだけではなく機能性も兼ね備えたコレクションになっています。さらに、責任を持って生産された素材やPFCフリーの撥水加工を使用することで、生産工程での人や地球への負担を削減しています。

Futuretrust コレクションについて

Futuretrust 3L ジャケット

\ 46,000 (税込 \ 50,600)

Futuretrust 3L アノラックジャケット

\ 45,000 (税込 \ 49,500)

Futuretrust 3L パンツ

\ 42,000 (税込 \ 46,200)

Futuretrust 2L ジャケット

\ 38,000 (税込 \ 41,800)

Futuretrust 2L ビブパンツ

\ 34,000 (税込 \ 37,400)

Futuretrust インサレーター ジャケット

\ 45,000 (税込 \ 49,500)

Futuretrust インサレーター ベスト

\ 42,000 (税込 \ 46,200)

Burtonの活動の全ては、ブランドが掲げる「パーパス(https://www.burton.com/jp/ja/purpose.html)」に基づいています。山をフィールドとして楽しむスノーボードのブランドとして、「人」、「地球」、そして「スノーボード」のためにできることは何か？を常に追求し、行動に移しています。今シーズン展開されているプロダクトの一つ一つにも、それらの想いが込められています。

Burtonのパーパスについて

私たちが目指す未来は明確です。

関わる全ての人々にポジティブな影響を与えること。

環境への負荷を最小限に抑えること。

そして、思いっきりスノーボードを楽しむことです。

人々のために

人々を尊重するということは、公正な賃金を支払い、責任ある調達を徹底し、誰もが歓迎されるコミュニティを築くことです。

地球のために

環境への負荷を最小限にする。そのために必要なことは、CO2の排出量を削減し、地球や人々にとって安全で、かつ長く使えるプロダクトを作ることです。

スノーボードのために

私たちの使命は、スノーボードの未来を守り、誰もがライディングを楽しめる世の中にすることです。

2025ゴール

クライメートポジティブに向かって

私たちは、2025年までのクライメートポジティブ達成を目指します。そのために、SBTi（Science Based Targets イニシアティブ）に沿ってカーボンフットプリントを削減し、その排出量を相殺するための投資を行い、そして気候変動を引き起こす構造レベルでの変革を提唱します。

BurtonはBコーポレーション認証企業

「B Corporation（Bコーポレーション）」＝ 「B Corp（Bコープ）」とは、米国の非営利団体B Labがおこなっている、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度。

Burtonは、スノーボードカンパニーとして初めて2019年に認証を取得し、2024年には北米・ヨーロッパ・アジア太平洋エリアにおいて、Burton及びAnonブランドにて再認証されました。

Burtonについて

ジェイク・バートン・カーペンター(https://www.burton.com/jp/ja/jake-burton-carpenter.html)は、1977年にアメリカ・バーモント州のガレージでスノーボード作りを始め、Burton Snowboardsを設立。以後、生涯をスノーボードに捧げました。Burtonは、創業時より画期的なプロダクトライン、リゾートに対する草の根的努力、そしてトップレベルのチームライダーにより、スノーボードを裏山での遊び道具から、ワールドクラスのスポーツへと成長させることにおいて、極めて重要な役割を果たしてきました。現在は、スノーボードギアとアウトドアに関連する業界トップのプロダクトをデザイン、製造しています。アウトドア/ウィンタースポーツ業界のサステイナビリティ・リーダーとして、スノーボードの企業として世界で初めてB-Corp認証を取得しました。Burtonはドナ・カーペンターにより所有されているプライベートカンパニーで、アメリカ・バーモント州バーリントンに本社、オーストリア、日本、オーストラリア、カナダ、中国にオフィスを置いています。詳しくはwww.burton.com(https://www.burton.com/us/en/home)をご覧ください。