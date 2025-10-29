アローリンク社、地域の魅力発信力向上を支援するため企業版ふるさと納税を実施。

株式会社アローリンク

株式会社アローリンク（本社:兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長:蓬莱和真）は、企業版ふるさと納税（正式名「地方創生応援税制」）に関わる寄附（納税）を、京都府宇治田原町（町長:勝谷聡一）、兵庫県三木市（市長:仲田一彦）、宮崎県延岡市（市長:三浦久知）、沖縄県今帰仁村（村長:久田浩也）の計4自治体に実施し、株式会社SoLabo（本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原広一）が開催した「企業版ふるさと納税 合同寄贈式」に参加いたしました。

「企業版ふるさと納税 合同寄贈式」について：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000374.000044897.html

■寄付の背景

当社は、上記4自治体への企業版ふるさと納税の納付を機に、観光事業促進や関係人口の創出、移住事業促進等につながるご支援をしてまいります。

特に、LINEを活用したデジタルプラットフォームを活用し、様々な域外住民対象事業を「実施して終わり」でなく、継続的に情報資産として蓄積/利活用できる仕組みを作ります。

各自治体の施策が分断されず連動するような一気通貫型のプラットフォームを構築することで、地域の魅力が最大限伝わる世界を実現することを目指してまいります。

■当社の活動について

当社は、地域の魅力を最大化し、DX推進/関係人口創出を行うための様々なサービスを提供しております。

特に、LINEを活用した自治体DX施策/関係人口創出施策に力を入れており、延べ全国200以上の自治体の支援実績を持っています。

当社が目指すのは、テクノロジーを活用し、一人ひとりのライフスタイルや興味/関心に合わせた地域の魅力発信を行い、地域活性化につなげることで、より豊かな日本社会を実現することを目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

当社は、以下のサービスを提供しております。

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」 https://liny-gr.com/

・業務自動化サービス「派遣ロボ」 https://hakenrobo.jp/

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん」 https://ai-tantou.jp/

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

問い合わせ先

株式会社アローリンク

デジタルイノベーション事業部

連絡先：gr-di@arrowlink.co.jp