サンエックスユニバース『あつめてカードコレクション』のARコンテンツにpalanARが採用されました。

株式会社palan

株式会社palan (本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤 瑛史）が提供するWebAR作成サービスpalanAR(パラナル)が、10月発売サンエックスユニバース『あつめてカードコレクション』の発売を記念して、購入者全員にプレゼントされるARコンテンツに採用されました。

ARコンテンツについて

本サービスは、カードにスマホをかざすだけでアプリのダウンロードを必要とせず気軽にお楽しみいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tuEJ9yPsSqk ]

「あつめてカード」はサンエックス初のオリジナルトレーディングカードですべてのカードで1種類のARが楽しめます。さらに、23種類のレアカードはそれぞれ特別なAR演出が体験できます。

■体験方法

１.ARサイトにアクセス

２. カメラへのアクセスを許可

３.カメラをカードの裏面にARカメラをかざす

４. かわいいキャラクターたちが動き出す！？ぜひSNSなどに写真・動画を投稿してみてください

WebARについて

WebブラウザのみでARを実現する技術をWebARと呼び、現在企業のキャンペーンや販促などに広く用いられています。近年、WebARを利用したサービスを地方自治体、観光業界、エンターテインメント業界など、多くの企業より採用いただきサービス開発のパートナーとして制作・開発を行っています。



WebARの詳細はこちら

https://studio.palanar.com/webar

■palanAR サービス概要

「palanAR（パラナル）」は誰でも簡単に WebAR を作成できるオンラインツールです。

AR名刺や商品プロモーションなど様々なシーンで使われる WebAR 作成を無料(フリープラン)で試すことができ、商用利用可能なプランもご用意しています。

直感的な操作により、Web制作やAR作成のプログラミング知識がなくても簡単にARを作ることが可能です。

2019年のサービス開始以来、イベントや教育、プロモーションなど 40,000 以上のARを作成いただいています。



サービスURL: https://palanar.com



プロの制作チームによるARコンテンツの企画・開発も可能です。お問い合わせよりお気軽にご相談ください。

https://studio.palanar.com/contact

株式会社palanについて

株式会社palanは「現実とデジタルを組み合わせ、新しい社会を創る」というミッションのもと、ノーコードのWebAR作成サービス「palanAR」や新感覚観光マップ「AR Maps」など、ARでマーケティングや観光の課題解決をするプラットフォームを提供しております。国内の事例が少ない2017年頃からWebAR技術を用いた開発を続けており、地方自治体、エンターテインメント業界、プロモーション業界等、幅広い業界にARサービス・AR開発を提供しております。



【自社プロダクトのご紹介】

コードを書かずに魅力的なWebARを作成「palanAR」

https://palanar.com

■会社概要

会社名：株式会社palan

URL：https://palan.co.jp/

所在地：東京都渋谷区代々木1-58-16 清水ビル2F

代表取締役：齋藤 瑛史

設立：2016年11月1日

主な事業内容：ARのプラットフォーム開発・企画制作・事業開発



【お問い合わせ】

株式会社palan

メール: contact@palan.co.jp

電話番号: 03-6555-4841