福岡2例目：favyモバイルオーダーが「天神うまか横丁」に導入決定。11月1日より館内全店舗のメニュー注文が可能に。

株式会社favy

フードホールや商業施設向けのモバイルオーダーシステムの開発・提供などを行う株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧）は、2025年11月1日(土)より、西鉄福岡（天神）駅 南口から徒歩2分の『天神うまか横丁』（運営：西日本鉄道株式会社）にて、「favyモバイルオーダー」を提供いたします。

福岡県でのシステム提供は『ONE FUKUOKA BLDG. （略称：ワンビル）』に続き、2例目となります。

■ 全入居店舗のメニューをまとめて注文・まとめて決済が可能に。

今回『天神うまか横丁』に導入されたのは「事後決済型favyモバイルオーダー」です。

横丁の全店舗のメニューを席から移動せずに注文でき、食後にまとめてお支払い（決済）いただくタイプのモバイルオーダーシステムとなっております。

本サービスの導入によって、複数の店舗が軒を連ねるフードコートでありながら、店舗ごとの会計が不要になり、1つの「居酒屋」として飲食が可能な空間になります。そのため、グループでの宴会利用時の利便性が大幅に向上します。

※「favyモバイルオーダー」のご利用は17時以降となります。

※モバイルオーダーを使用しない、これまで通りのご注文も引き続きご利用いただけます。

■事後決済型の「favyモバイルオーダー」について

「favyモバイルオーダー」は、お客様のスマートフォンで注文から決済まで行うことができるシステムです。事前決済型と事後決済型があり、施設のご要望に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。

事後決済型の導入によって以下の効果が期待できます。

■ 本プロジェクトに関するコメント

- 顧客（お客様）- - 着席したまま、自身のスマートフォンから複数店舗のメニューをまとめて閲覧・注文が可能- - 退店時に、自身のスマートフォンで一括会計が可能- 導入施設- - 注文・レジ対応業務の軽減 注文データを活用した、販促・商品戦略の最適化- - フードホール内店舗間の回遊促進による売上向上

●西日本鉄道株式会社

グループでの宴会利用時の利便性の向上を見込んで、「favyモバイルオーダー」の導入を決定しました。横丁では複数の店舗の食事をすることが出来るメリットがありますが、それぞれで会計し、領収書がまとめられないという声がありました。

「favyモバイルオーダー」を導入し、自席から全ての店舗の様々な料理を注文でき、複数店舗をまとめて会計できることが魅力だと感じています。利用者のデータを、今後の営業に活かせる点で、売上向上にも期待しております。

●株式会社favy （SaaS div長・執行役員 森 陽介）

『天神うまか横丁』がある天神エリアでは、天神ビッグバンの進展により、さらなる来街者・就業者の増加が見込まれています。そして『天神うまか横丁』では、昔から福岡に馴染みのある店舗が出店されています。

弊社のモバイルオーダーシステムが、利用者様に福岡の名店の味を組み合わせながら食事を楽しんでいただく一助になれれば幸いです。また、システムを通じて得られた来店&注文データを分析し、マーケティング活動に活かすことで、「うまか横丁」ひいては街のにぎわい創出や活性化に貢献していきたいと考えています。

■ 『天神うまか横丁』概要

住所：福岡県福岡市中央区今泉1丁目12-23 西鉄今泉ビル 2F

アクセス：西鉄福岡（天神）駅 南口から徒歩2分

店舗営業時間：11:00~23:30

※モバイルオーダーは17:00以降利用可能。

公式サイト：https://www.nishitetsu.jp/livingservice/umakayokocho/

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供

・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営

・web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/