RPG『アークナイツ』より、「W昇進2」を1/6スケールで立体化

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつプレミアムマスターラインから、『アークナイツ』に登場する「W昇進2」の1/6スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は10月29日よりスタート。商品の発売は2027年2月～2027年5月を予定しています。



https://statue.prime1studio.co.jp/ark-w-elite-2-cmark-01s.html

爆心で世界を嗤う、サルカズの榴弾射手。

圧倒的なビジュアルが、鮮やかなイラストが、1/6スケールスタチューで蘇る！

天災がもたらした謎多き鉱石「源石(オリジニウム)」の影響により、世界各地で鉱石病という病が発生。それにより現れた特異体質者たちを巡る戦いを描いた本格タワーディフェンスゲーム『アークナイツ』から、「W昇進2」がコンセプトマスターラインに登場。

爆発により破壊されたステージの渦中で、いたずらな微笑みを浮かべるサルカズの榴弾射手・W。彼女の本質を表すかのような昇進2のビジュアルが、1/6スケールで表現された1体です。

印象的な円形構図と浮遊感あるポージングを、立体ならではの奥行きあるレイアウトで演出。爆発を支配する者の存在感を際立たせました。

火花を映して輝く瞳、楽し気にほころぶ口元、次の爆破を誘う、今にも動き出しそうな指先。

各部の造形と彩色は、原画のエッセンスを丁寧に汲み取っています。

フリルが揺らめくスカート、革のジャケットなど、衣装は素材感にこだわりつつ、爆炎の照り返しまで表現。

装備した銃火器とそれにぶら下がるマスコット、

そして手にした起爆装置なども緻密な仕上がりです。

背景の爆発は、迫力を損なうことなくディスプレイに最適な造形にアレンジしています。

テクスチャーとグラデーションを駆使し、空気の膨張と衝撃の余韻を再現した煙。

デフォルメを効かせた鉄骨。彼女の戦術を想起させる手榴弾や爆弾。

それらすべての組み合わせにより、圧倒的なビジュアルを生み出しています。

さらに本ボーナス版には、「バベル」のロゴプレートも付属。

彼女のアイデンティティを形成した、過ぎ去りし日々を象徴するスペシャルパーツです。

精巧な立体表現で贈る、昇進2のW。観る者をスタンさせるコレクションピースです。

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

コンセプトマスターライン アークナイツ W昇進2 ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\129,690（税込）

発売時期 ：2027年2月～5月頃

販売数量 ：500

シリーズ ：アークナイツ

フォーマット：コンセプトマスターライン

サイズ：1/6 Scale

全高：46cm 全幅：47cm 奥行：28cm

重量：9.5kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：「バベル」ロゴプレート

権利表記 ：(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

