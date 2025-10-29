ツーリズムEXPOジャパン2025で実施！ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー「るるぶとデジタルのチカラで海外市場へアプローチ！」公式YouTubeで公開開始！

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、アリババ株式会社、Vpon JAPAN株式会社、株式会社デイアライブとの協業により、地域の世界マーケットへの進出を強力に後押しする仕組み「グローカルウィン」への取り組みを開始。その全容を「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」でのセミナー「るるぶとデジタルのチカラで海外市場へアプローチ！」と題し発表いたしました。その当日の模様が、10月24日よりツーリズムEXPOジャパン 公式You Tube にて公開されましたので、ぜひご覧ください。

▼動画閲覧用URL

「るるぶとデジタルのチカラで海外市場へアプローチ！」

https://www.youtube.com/watch?v=E1FJ9WIEsBg(https://www.youtube.com/watch?v=E1FJ9WIEsBg)

▼セミナー概要

インバウンド市場の最新動向と地域課題に対する具体的な解決策を紹介するセミナーです。

訪日外国人は過去最高水準に回復しつつある一方、集客は首都圏や限られた地域に偏在し、多くの地域が十分に恩恵を受けられていない状況が明らかになっています。そこでJTBパブリッシング、デイアライブ、Vpon JAPAN、アリババジャパンの４社が共同で展開する「グローカルウィン」を提案。市場調査・コンテンツ開発、情報発信プラットフォーム「RURUBU & ALL WAY JAPAN」を中心とした情報発信・拡散、海外バイヤーとのマッチング。さらにプロモーションまでを一貫して支援し、データやAIを活用した実践的なDXソリューションを提供します。事例紹介では、地域特性を生かした観光商品の造成や多言語サイト構築、SNSやインフルエンサーによる情報拡散などの具体的成果を共有。日本が世界から注目を集める今、地域が海外市場へ進出し、持続的な観光振興を実現するための実践的な道筋を示しました。

▼当日の様子

▼グローカルウィンとは？

自治体・DMO・企業における世界マーケット進出を強力にサポートするソリューションの仕組み。

まず市場調査を踏まえて、その市場にマッチした観光コンテンツを開発。それら地域情報・観光コンテンツを発信・拡散させるとともに、海外市場のキーパーソンとのマッチングを実施することで、世界市場への足掛かりを創出します。さらにターゲットに応じた緻密なプロモーションを実施することで、世界中から注目され、地域が世界マーケットでの成功を実現することを目指すものです。

株式会社JTBパブリッシングの役割

・RURUBU & ALL WAY JAPAN コンテンツ制作・海外ビジネスパーソンとの商談実施

・るるぶのネットワークを活用した各種プロモーション

株式会社デイアライブの役割

・ネイティブライターによる海外向けＷebサイト制作

・観光人材育成プログラムの提供、サポート など

Vpon JAPAN株式会社の役割

・デジタル技術を活用した市場調査、行動分析、広告配信

・AIを活用したコンサルティング など

アリババ株式会社の役割

・海外BtoBサイト、BtoCサイトにおける情報発信

・海外ビジネスパーソンとのマッチングサポート など

▼本セミナーに関する問合せ

株式会社JTBパブリッシング https://solution.jtbpublishing.co.jp/

問合せフォーム https://jtbpublishing.co.jp/contact/business/

株式会社デイアライブ https://dayalive.jp/

問合せフォーム https://dayalive.jp/contact/

VponJAPAN株式会社 https://www.vpon.com/jp/

問合せフォーム https://www.vpon.com/jp/contact-us/

アリババ株式会社 https://www.b2b.alibaba.co.jp/

問合せフォーム https://www.b2b.alibaba.co.jp/contact/

