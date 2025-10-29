外国人留学生採用イベント「メーカー就職2027」3月5日に東京開催決定。出展企業募集。

株式会社ASIA Link

外国人留学生とメーカーのマッチングに強みを持つ人材紹介会社・株式会社ASIA Link(本社：東京都小平市／代表取締役：小野朋江)は、「メーカー就職2027」を2026年3月5日に東京で開催します。

▼「メーカー就職2027」出展企業募集要項

https://www.asialink.jp/event/ms2027/

イベント概要

【実施日時】

2026年3月5日（木）13:00～17:00



【会場】

KFC Hall Annex

住所：東京都墨田区横網1-6-1 国際ファッションセンタービル３階

最寄駅：都営地下鉄大江戸線 両国駅（A1出口）徒歩0分 ／ JR総武線 両国駅（東口・西口）徒歩約7分



【参加留学生】

※当社イベント例年実績をもとに想定される参加者

＊人数：約200名（下記条件に合う留学生）

＊国籍：中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・インド・欧米・アフリカ他

＊専攻：理系：機械・電気電子・情報・化学・材料・生物・物理など

文系：経営、経済、国際関係、言語学など

＊在籍校：日本国内の大学・大学院

＊卒業予定時期：2026年4月～2027年3月

＊日本語力：文系留学生・・・日本語能力試験Ｎ１レベル

理系留学生・・・日本語能力試験Ｎ１～Ｎ３レベル



【募集企業】

業種：メーカー

※製品・技術分野に限定はありません。これまで、機械・電機・電子部品・半導体・精密機器・医療機器・化学・原料・食品・薬品・繊維・日用品などのメーカーが参加されています。



【料金】

出展無料・内定承諾時の成功報酬型

※留学生からお金をいただくことはありません

お申込み方法

下記フォームよりお申込みください。

※申し込み締切：2026年1月31日（定員になり次第受付を終了します）

https://forms.gle/5HYtjpEtHEnWk1nU8

お問合せ先

「メーカー就職2027」事務局 担当：相馬、小川

株式会社ASIA Link

〒187-0032 東京都小平市小川町2-1971 エッグビル305

TEL：042-312-1074（営業時間：平日9:00～17:00）

recruitsupport★asialink.jp

※★を@に変えてください

https://www.asialink.jp

担当者より

コロナ禍以降、オンライン就活が主流となり、留学生が日本のメーカーの製品や技術に直接触れる機会は限られています。

しかし、メーカーの魅力は、実際に製品や技術に触れてこそ真に伝わるものです。

「メーカー就職」は、そうしたリアルな出会いを創出する場として、留学生とメーカーをつなぎます。

多くのメーカーが、国内市場にとどまらず、海外展開を見据えた「技術開発」「製品企画」「製造」「拡販」の強化を進めています。

その中核を担う人材として、留学生が海外営業や設計開発などの職種で活躍しています。

一方で、売り手市場が進む現在、留学生が企業を選ぶ時代となり、メーカーの魅力を的確に伝える採用の場がますます重要になっています。

自社の製品・技術に自信があり、それを通じて優秀な留学生に訴求したい。そのような企業様のご出展を心よりお待ちしています。