Creaform、高速、高精度かつリーズナブルな価格の3Dスキャニング兼リバースエンジニアリングソリューション HandySCAN 3D | PRO Seriesを発売

2025年10月28日、ケベック州レヴィ - AMETEK, Inc.のビジネスユニットであり、ポータブルおよび自動3D計測ソリューションのグローバルリーダーであるCreaformは、本日、信頼性に優れた3Dスキャナー、HandySCAN 3D(TM) のラインアップとして、新たにPRO Seriesのを発表しました。この新シリーズはハードウェアとソフトウェアが完全統合されたソリューションであり、スキャナーの高速かつ高解像度のデータ取得機能が活用可能、Scan-to-CAD Proソフトウェアモジュールの能力を活かし、データ取得から3Dモデルデータへの変換も最速で実行、リバースエンジニアリング用途や製品開発のワークフローを最適化できます。

PRO Seriesのスキャニング風景

Creaformは、20年前にHandySCAN 3D 製品を開発し、ハンディタイプかつセルフポジショニング機能を持つ3Dレーザースキャナー分野を切り開きました。その後、あらゆる業種業界で実績を積み、精度と汎用性、効率性で高い評価を獲得しています。そして今、Creaformはそのレガシーを受け継いでいる新製品として HandySCAN 3D | PRO Seriesを発表します。この最新のイノベーティブな製品は、北米で設計製造され、ご利用時にはグローバルな多言語対応のサービスチームのサポートが受けられます。また、複雑な形状を計測するためのよりパワフルで使いやすい、実績のあるソリューションです。PRO Seriesは、市場のニーズに合わせた製品をより迅速かつ効率的に製品開発またはリバースエンジニアリングを必要とする方々のために開発されました。PRO Seriesを活用いただくことで、様々な業界において、製品化までの時間を大幅に短縮するだけでなく開発コストも抑えることが可能です。

Scan-to-CAD Proソフトウェアがバンドルされた HandySCAN 3D | PRO Seriesは、信頼できるスキャンデータに基づいた、最新の製品開発プロセスを最適化する技術が組み込まれているだけでなく、スキャナーとして使いやすいデザインを採用しています。リバースエンジニアリングの最適解を模索するあらゆる業界の専門家の皆様にお選びいただける以下の機能を有します。

・ 高精度かつ高解像度：細部まで高品質なスキャンを可能にする23本のブルーレーザーラインを搭載したことで、複雑な形状や様々な表面仕上げ部品であっても、高速で3Dスキャンデータを取得できるようになり、結果、最大0.030 mmの信頼性にも優れたデータ精度をお約束します。

・ リーズナブルな価格：プロ仕様のハードウェアと優れた汎用性と作業時間を短縮できる様々な機能を搭載したソフトウェアがバンドルされており、ポータブルタイプ3Dスキャナーソリューションとして短期間での投資対効果を達成できます。

・ 統合ソフトウェア：スキャナーを操作するための3Dスキャンデータ取得用に最適化されたソフトウェアプラットフォームに、リバースエンジニアリングや製品開発に最適で直観的に操作できるScan-to-CAD Proソフトウェアモジュールを搭載しました。メッシュ抽出やスケッチ製図、モデリングなどリバースエンジニアリング用途に優れたツールボックスを備え、スキャンデータからCADモデルデータへの変換作業を最速で行えます。

・ 高い簡便性：充実したユーザー体験が得られるように設計されているこの統合型ソリューションは、直観的な多機能LCDタッチスクリーンやバイブレーションによる触覚フィードバックによってユーザーが難なく操作できるようになっています。

・ 時間短縮：高精度のスキャナーであるため、製品の設計・開発サイクルにおける反復作業を大幅に低減でき、製品開発に要する時間を短縮、製品化までの時間を加速し、短期間での市場投入が可能です。

・ 汎用性：あらゆる部品の計測や解析が可能なため、新規部品の設計や古い部品の改造や補修、図面のないパーツの3Dモデル作成に活用できるだけでなく、競争に勝ち抜くための革新的方法の模索、新製品の付属品や終売品などの期限管理にも活用できます。

PRO Series 製品画像

Creaformの製品マネージャーであるピエール・リュック・デラグラヴ（Pierre-Luc Delagrave）は、次のように述べています。「2005年から産業計測の未来を切り開き続けてきたCreaformの新たなPRO Seriesは、今まさに迅速な製品開発とリバースエンジニアリングを可能にする望ましいソリューションになろうとしています。そして、HandySCAN 3Dラインアップは業界基準としての地位をより一層確固たるものにするでしょう。リーズナブルな価格のみならず、試作品やリバース品をたった１回でぴたりと合わせられ、短期間でアイデアを形にし、設計から製造工程までの最善のツールとなるでしょう」

PRO Seriesの横からの製品画像とアクセサリー群

【Creaformについて】

3D計測の未来を形作ってきた20年にわたる確かな経験に支えられるCreaformは、顧客の求める計測を実現するべく、最先端の3Dソリューションでサポートします。ハードウェアからソフトウェアへの幅広いポートフォリオを取り揃え、3Dスキャン、リバース・エンジニアリング、品質管理、非破壊検査、製品開発やMROを通してユーザーがじかに革新を体験することを可能にします。自動車、航空宇宙、製造、重工業、石油・ガス、発電、研究・教育といった様々な業界の何千人もの専門家たちが、Creaformと共に「革新が形になる」のを目の当たりにしています。

カナダ・ケベック州レヴィに本社を構えるCreaformは、世界26ヶ所に事務所を置き、100社以上の販売パートナーネットワークを通して、世界中85ヶ国以上で事業を展開しています。Creaformが関係を築き、比類ない顧客サービスを提供できるのは、これらのネットワークがあるからです。

Creaformは、様々な魅力的なニッチ市場に製品を提供し、工業技術ソリューションをリードする、年間売上高70億ドルのグローバルリーダーであるAMETEK, Inc.のビジネスユニットです。

※当報道資料は、2025年10月28日（現地時間）にCreaform Inc. （本社:カナダ・ケベック州レヴィ）が発表したプレスリリースの抄訳です。

https://www.creaform3d.com/ja

